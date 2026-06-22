Leonardo, la svolta di Mariani: spazio, Gcap e Stati Uniti al centro della nuova strategia

La prima agenda del nuovo amministratore delegato

La Leonardo di Lorenzo Mariani prende forma attorno a tre priorità: spazio, difesa aerea di nuova generazione e Stati Uniti. Nella sua prima intervista pubblica da amministratore delegato, rilasciata a Bloomberg News, il manager ha indicato i dossier che guideranno la prossima fase del gruppo di Piazza Monte Grappa: il progetto Bromo, il futuro del Gcap e il rafforzamento della cooperazione con Washington attraverso Leonardo Drs.

Sono tre capitoli distinti, ma collegati da una stessa logica: aumentare il peso industriale di Leonardo nei settori più strategici della difesa e dello spazio, senza perdere il passo nei grandi programmi multinazionali.

Bromo, la partita europea dello spazio

Il primo dossier è Bromo, il progetto che coinvolge Leonardo, Airbus e Thales per consolidare le attività satellitari europee. Mariani si è detto fiducioso che il via libera delle autorità europee possa arrivare entro la seconda metà del 2027.

«Il progetto Bromo rappresenta il futuro dello spazio in Europa dal punto di vista del business», ha spiegato a Bloomberg. L’obiettivo è costruire una piattaforma capace di rafforzare l’industria spaziale europea in un settore sempre più legato a sicurezza nazionale, telecomunicazioni e sovranità tecnologica.

Per Leonardo, Bromo sarebbe anche una conferma della centralità dello spazio nella strategia del gruppo.

Gcap, apertura alla Germania ma tempi da proteggere

Il secondo fronte riguarda il Global Combat Air Programme, il programma con cui Italia, Regno Unito e Giappone puntano a sviluppare il caccia di sesta generazione, previsto in servizio nel 2035.

Sul possibile ingresso della Germania, Mariani ha scelto una linea prudente. «Avere la Germania come partner a pieno titolo sarebbe positivo, ma se vogliamo davvero vedere un velivolo in volo nel 2035, l’ingresso di un altro Paese adesso rischierebbe di essere dirompente», ha dichiarato a Bloomberg.

Il messaggio è chiaro: allargare il programma può rafforzarlo, ma non deve rallentarlo. Il calendario resta una priorità industriale.

Il rischio di competere dentro l’Europa

Il tema Gcap si intreccia con un altro grande programma europeo, il Future Combat Air System, promosso da Francia, Germania e Spagna. La presenza di iniziative parallele pone il problema della frammentazione industriale.

Mariani lo ha detto in modo diretto: «Sarebbe meglio trovare una formula che non ci porti a competere tra noi, ma con i concorrenti che arrivano da fuori Europa». Una posizione che fotografa la tensione tra ambizioni nazionali, cooperazione europea e necessità di non disperdere risorse.

Per Leonardo, la sfida è mantenere il Gcap competitivo e credibile, senza alimentare rivalità interne al continente.

Leonardo Drs, Washington torna decisiva

Il terzo asse è il rapporto con gli Stati Uniti. Mariani vuole rafforzare la collaborazione con Leonardo Drs, la controllata americana del gruppo, soprattutto nei settori della difesa aerea e dell’intelligenza artificiale.

È una scelta industriale ma anche politica. Negli anni della gestione di Roberto Cingolani, il rapporto con Washington era stato uno dei temi più discussi, in particolare attorno al progetto Michelangelo. Ora il nuovo ceo vuole coinvolgere gli Stati Uniti proprio in questo dossier.

Tra le possibili ragioni della mancata riconferma di Cingolani, il dossier Michelangelo Dome appare uno dei più delicati e sensibili. La linea di Mariani indica invece un rilancio dell’asse transatlantico, con Leonardo Drs come piattaforma centrale.

La nuova Leonardo tra spazio e difesa avanzata

Dalle dichiarazioni a Bloomberg emerge una strategia compatta: puntare sullo spazio con Bromo, difendere la traiettoria del Gcap verso il 2035 e rafforzare la presenza negli Stati Uniti attraverso Leonardo Drs.

Per Mariani, la prossima fase di Leonardo passerà dalla capacità di tenere insieme Europa e Atlantico, autonomia industriale e cooperazione internazionale, grandi programmi comuni e tecnologie emergenti. È su questo equilibrio che il gruppo costruirà la sua nuova agenda.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!