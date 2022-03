Siamo Esercito, strumentalizzazione mediatica circolare su priorità di impiego. “Tanto caos per niente!”

“Sentiamo ovunque, su radio e televisione nazionale, della Circolare interna diramata dallo Stato Maggiore Esercito, ed abbiamo assistito ad una strumentalizzazione mediatica “da manuale”, inerente le informazioni contenute. Tale documento è stato redatto al fine di delineare solo delle pure priorità d’impiego e nulla ha a che fare, come i mass media hanno insinuato (più o meno palesemente), con l’impiego in guerra del personale militare.” E quanto si legge in un comunicato del Segretario Generale del SIAMO Esercito Davide Delcuratolo.

“Tenuto conto dello scenario politico e socio-economico attuale riteniamo che le disposizioni contenute siano, se non ovvie, quantomeno in armonia con tale contesto. In un momento come questo, una rivisitazione delle priorità orientate all’impiego dello strumento militare e a preservare le cosiddette “capacità pregiate” è quasi un atto dovuto, come è pertinente il prediligere l’alimentazione di Reparti operativi.

In tutta franchezza, saremmo stupiti se disposizioni di questo genere non fossero state diramate!

Questa circolare interna, che non sarebbe mai dovuta finire in pasto alla stampa, ci ricorda soltanto che il militare si addestra per intervenire anche in questi contesti.

La speranza – conclude Delcuratolo – in cuor nostro è quella che rimanga chiuso nelle quattro mura della caserma e che non venga mai chiamato all’intervento, ma qualora questo dovesse accadere, egli deve essere sempre pronto! E ad oggi lo SIAMO.”