Meloni: “Invieremo portaerei Cavour e F35 per esercitazioni indopacifico”

“L’Italia intende avere una presenza militare sempre più significativa” nell’Indo-Pacifico, “ulteriori velivoli e assetti navali arriveranno qui, la nostra portaerei Cavour, la nave Amerigo Vespucci e gli F35, nell’ambito di una cooperazione che consideriamo strategica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione congiunta alla stampa con il premier giapponese Fumio Kisishida, al termine dell’incontro bilaterale che hanno avuto a palazzo Kantei, sede del governo nipponico.

“È un’area inevitabilmente strategica – ha sottolineato Meloni – la cui dimensione strategica aumenta negli ultimi anni. Credo che sia un quadrante nel quale è fondamentale la stabilità, ma anche un quadrante che offre grandi opportunità all’Italia, a livello multilaterale e a livello bilaterale, come si vede anche grazie ai nostri rapporti con il Giappone. Ci è stato chiesto da tempo, particolarmente dal Giappone, di aumentare la nostra presenza nell’area, anche su una cooperazione in ambito di Difesa, che si materializza poi particolarmente col Global Combat Air Program, ma non solamente, e che secondo me deve esplorare nuovi ambiti, nuovi settori. Chiaramente noi abbiamo dei “gioielli” da questo punto di vista e cerchiamo di renderli sempre più presenti nell’area. Quest’anno arriveranno nel mese d’agosto prima gli F-35 – parliamo di esercitazioni militari congiunte – poi arriverà la nostra nave Cavour con altri velivoli, poi arriverà l’Amerigo Vespucci, la nostra Nave Scuola, e quindi c’è, secondo me, interesse a una maggiore e migliore presenza italiana, particolarmente nell’anno in cui presediamo il G7, perché l’Indo-Pacifico è per la dimensione del Gruppo dei sette, particolarmente importante.”

