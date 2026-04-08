Tregua Usa-Iran, Trump annuncia lo stop ai raid: riapre lo Stretto di Hormuz, Islamabad ospita i negoziati

Accordo sulla tregua tra Stati Uniti e Iran: stop di 2 settimane e riapertura dello Stretto di Hormuz

Stati Uniti e Iran hanno accettato una tregua di due settimane che congela, almeno temporaneamente, l’escalation militare e riapre uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta, lo Stretto di Hormuz. L’annuncio è arrivato nella notte italiana dell’8 aprile 2026, a meno di due ore dalla scadenza fissata da Donald Trump per un possibile ulteriore salto di qualità del conflitto.

Secondo quanto reso noto dal presidente americano, la sospensione delle operazioni offensive statunitensi è subordinata all’apertura “completa, immediata e sicura” dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. A stretto giro è arrivato anche il via libera di Teheran, che ha confermato la disponibilità a fermare le operazioni difensive se cesseranno gli attacchi contro la Repubblica islamica.

L’annuncio di Trump: “Cessate il fuoco bilaterale”

Trump ha comunicato la decisione spiegando di aver accolto la richiesta avanzata dal premier pakistano Shehbaz Sharif e dal generale Asim Munir. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di accettare la sospensione dei bombardamenti e degli attacchi contro l’Iran per un periodo di due settimane, definendo la misura “un cessate il fuoco bilaterale”.

Nella ricostruzione fornita da Trump, la scelta arriva perché Washington ritiene di avere già raggiunto i propri obiettivi militari principali e di essere vicina a un’intesa più ampia. Il presidente ha inoltre sostenuto che gli Stati Uniti hanno ricevuto una proposta iraniana in 10 punti, considerata una base praticabile per negoziare, e che su quasi tutti i nodi di contrasto sarebbe stato raggiunto un accordo di massima. Le due settimane, nelle intenzioni della Casa Bianca, servirebbero quindi a finalizzare un accordo definitivo.

Teheran conferma: stop alle operazioni difensive se cessano gli attacchi

La conferma iraniana è arrivata dal ministro degli Esteri Seyed Abbas Araghchi, che ha spiegato che, se gli attacchi contro l’Iran cesseranno, le forze armate iraniane fermeranno le operazioni difensive. Araghchi ha inoltre precisato che per due settimane sarà possibile il transito sicuro nello Stretto di Hormuz, in coordinamento con le forze armate iraniane e tenendo conto di limitazioni tecniche.

Il capo della diplomazia di Teheran ha fatto riferimento alla richiesta americana di negoziati basati su una proposta in 15 punti degli Stati Uniti e ha richiamato l’annuncio di Trump relativo all’accoglimento dello schema generale dei 10 punti proposti dall’Iran come base per le trattative.

Pakistan mediatore decisivo: Sharif convoca i colloqui a Islamabad il 10 aprile 2026

Il ruolo del Pakistan è stato centrale nell’apertura dello spiraglio diplomatico. Il premier Shehbaz Sharif ha annunciato che Iran e Stati Uniti, insieme ai rispettivi alleati, hanno concordato un cessate il fuoco immediato “ovunque”, indicando che la tregua riguarda anche il Libano.

Sharif ha invitato ufficialmente le delegazioni a Islamabad venerdì 10 aprile 2026 per ulteriori negoziati finalizzati a un accordo conclusivo capace di chiudere le controversie ancora aperte. Nella sua dichiarazione, il premier pakistano ha parlato di un comportamento “saggio” da parte di entrambi i fronti e ha espresso l’auspicio che i colloqui di Islamabad possano aprire la strada a una pace duratura.

Israele coinvolto nella tregua: la ricostruzione dalla Casa Bianca

Nel quadro emerso nelle ore successive all’annuncio, la tregua coinvolgerebbe anche Israele. La ricostruzione, attribuita a una fonte della Casa Bianca e rilanciata dai media statunitensi, indica che anche lo Stato ebraico avrebbe accettato i termini del cessate il fuoco, con la conseguente sospensione degli attacchi nel perimetro dell’intesa.

Si tratta di un elemento decisivo perché amplia la portata politica e militare della tregua, trasformandola da pausa tattica tra Washington e Teheran a meccanismo di de-escalation regionale.

Deadline evitata all’ultimo minuto: congelato l’“attacco totale” prospettato da Trump

La svolta è maturata quando il conto alla rovescia era ormai agli sgoccioli. Trump aveva indicato come limite le 2 di notte italiane dell’8 aprile 2026, minacciando in assenza di sviluppi positivi un’azione devastante contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane.

L’intesa provvisoria ha quindi evitato, almeno per ora, una nuova escalation che nelle ultime ore era apparsa imminente. Il cessate il fuoco congela l’ultimatum americano e sospende il passaggio a una fase ancora più dura del confronto.

Perché la riapertura dello Stretto di Hormuz è decisiva

Il punto più sensibile dell’accordo riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo essenziale per il traffico energetico globale. Il passaggio è determinante per circa il 20% del commercio mondiale di petrolio, e il suo blocco o la sua limitazione hanno effetti immediati su mercati, sicurezza marittima e prezzi dell’energia.

La ripresa della navigazione rappresenta quindi uno dei risultati concreti più rilevanti della tregua. Non a caso, l’apertura “completa, immediata e sicura” del corridoio marittimo è stata indicata da Trump come condizione chiave per il congelamento delle operazioni militari americane.

La giornata della massima tensione: minacce, stop ai negoziati e muro contro muro

Prima della fumata bianca, la giornata era stata segnata da toni durissimi. Trump aveva acceso lo scontro con un messaggio minaccioso, mentre da Teheran arrivavano segnali di chiusura e di preparazione a ogni scenario. Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref aveva dichiarato che il Paese era pronto a tutte le eventualità, assicurando che il governo aveva già definito misure dettagliate per proteggere sicurezza nazionale e infrastrutture.

In parallelo, in Iran si erano moltiplicate manifestazioni simboliche di sostegno attorno a ponti e infrastrutture energetiche, mentre le autorità avevano chiamato a raccolta giovani, atleti, artisti, studenti e professori universitari, definiti un patrimonio essenziale del Paese.

La replica iraniana alle minacce Usa

La portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, aveva definito le minacce di Trump un “segno di ignoranza”, sostenendo che la priorità del governo resta la pace e la sicurezza dei cittadini e che la porta del dialogo può aprirsi solo nel rispetto reciproco. Nella sua posizione, il linguaggio della minaccia, dell’umiliazione e della pressione non viene considerato un terreno utile per negoziare.

Le parole provenienti da Teheran fotografavano un clima da scontro totale, nel quale tuttavia non si è mai interrotto del tutto il filo della mediazione.

Le parole di JD Vance e l’intervento della Casa Bianca

Ad alimentare ulteriormente la tensione erano state anche le dichiarazioni del vicepresidente americano JD Vance, secondo cui gli Stati Uniti disponevano di strumenti nel proprio arsenale non ancora utilizzati e il presidente avrebbe potuto decidere di impiegarli se l’Iran non avesse cambiato condotta.

Le sue parole hanno innescato interpretazioni relative a un possibile riferimento, anche solo indiretto, a opzioni estreme. La Casa Bianca è intervenuta per respingere questa lettura, chiarendo che nelle affermazioni di Vance non vi era “letteralmente nulla” che suggerisse un riferimento di quel tipo.

La proposta pakistana dell’ultimo minuto che ha sbloccato l’intesa

Nel finale convulso della giornata, è stato proprio il Pakistan a tentare la carta decisiva. Sharif aveva rivolto un appello diretto a Trump chiedendo di prorogare di due settimane il termine fissato per l’ultimatum e, parallelamente, aveva chiesto all’Iran di aprire lo Stretto di Hormuz per lo stesso periodo come gesto di buona volontà.

La proposta “al fotofinish” ha prodotto l’effetto sperato: ultimatum congelato, tregua di 14 giorni e ripartenza del canale negoziale. Ora l’attenzione si sposta su Islamabad e sui colloqui del 10 aprile 2026, appuntamento indicato come il passaggio chiave per verificare se il cessate il fuoco potrà trasformarsi in un accordo più ampio e stabile.

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