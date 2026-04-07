La Talassocrazia piratesca Greca: Egemonia mercantile e scacchiere geopolitico dello stretto di Hormuz

Nel vasto scacchiere delle potenze oceaniche, la Grecia si staglia come paradigma di una sovranità forgiata, non da estensioni territoriali, ma dalla maestria sulle arterie del commercio globale. Le flotte ateniesi, 5.700 unità circa, con 389 milioni di tonnellate di stazza lorda e 423 milioni di Deadweight Tonnage, catturano il 20-21% della capacità mondiale, il 59% di quella europea, con una specializzazione implacabile: 23-30% delle petroliere globali, 22-25% dei gasieri LNG, 18,5% dei bulk carrier, 25% delle navi cisterna. Questa flotta, cresciuta del 45,8% dal 2014 e del 7,4% post-pandemia, assorbe un terzo delle nuove petroliere in costruzione (Suezmax, MR2, LR1) e una su sei delle metaniere, trasportando il 98% delle merci tra paesi terzi come cross-trader supremo. Non numeri aridi, ma leve che modulano noli, assicurazioni e prezzi energetici, rendendo Atene arbitra invisibile delle catene logistiche planetarie.

In particolare il segmento delle petroliere, di fondamentale importanza per l’energia globale, vede gli armatori ellenici non solo detenere una quota rilevante della flotta attiva, ma anche assorbire una parte significativa degli ordini di nuove costruzioni: si stima che oltre un quarto degli ordini navali globali per petroliere sia di proprietà o destinazione greca, consolidando così la Grecia come hub strutturale nella logistica del petrolio e dei combustibili fossili.

La crisi dello Stretto di Hormuz e il caso Prokopiou

Nel contesto della crisi per la parziale chiusura dello Stretto di Hormuz, la posizione dell’armatore George Prokopiou, e del suo gruppo Dynacom Tankers, ha catalizzato l’attenzione internazionale per la sua marcata discontinuità rispetto alla prudenza prevalente nel settore. Prokopiou, figura di primo piano del panorama armatoriale ellenico, gestisce attraverso le sue società una flotta complessiva di circa 91 navi operative, di cui più di 64 unità nel segmento petrolifero sotto Dynacom Tankers, affiancate da 21 navi metaniere e altre portanti bulk carriers e merci varie, e sta sviluppando un ambizioso programma di costruzione che potrebbe portare la sua flotta totale oltre i duecento scafi nei prossimi anni.

In questi giorni critici, mentre la maggior parte degli operatori mercantili si è astenuta dal transitare attraverso Hormuz per non mettere a rischio equipaggi e carichi, Dynacom ha inviato almeno cinque petroliere a compiere la traversata, operazione che ha coinvolto l’uso di sistemi di tracciamento spenti per ridurre la probabilità di attacchi e l’imbarco di guardie armate a bordo per ragioni di sicurezza. Critici del settore e osservatori geopolitici hanno condannato questa scelta come un gesto dal sapore piratesco, perché combina la prospettiva di profitti eccezionali alle condizioni di forte pericolo per l’incolumità del personale marittimo, con noli potenziali che hanno raggiunto quotazioni straordinarie proprio per l’arretramento degli altri operatori.

Queste cifre non sono semplici numeri tecnici: incarnano la capacità di influenzare mercati, rotte, assicurazioni e prezzi del nolo. Una potenza armatoriale di queste dimensioni non può essere considerata solo un “fattore economico”, ma una leva geopolitica di primo ordine.

Il triangolo strategico: Grecia, mondo anglosassone e Golfo Persico

Storicamente, gli armatori greci si sono inseriti in un triangolo di relazioni politico-strategiche che coinvolge prima di tutto il mondo anglosassone e il Golfo Persico. L’egemonia marittima greca si è consolidata in gran parte attraverso stretti legami con il Regno Unito e con gli Stati Uniti, centri storici delle finanze globali, dell’assicurazione marittima e del diritto dei mari. L’industria armatoriale greca ha tradizionalmente ancorato le sue operazioni nelle piazze finanziarie britanniche e statunitensi, facendo leva su capitali, contratti e rapporti con i principali broker internazionali. Questo legame non è solo economico: garantisce accesso privilegiato a mercati di assicurazione (P&I Clubs), finanziamenti bancari e relazioni con l’amministrazione americana, che resta determinante nel definire standard di compliance, sicurezza marittima e regolamentazione internazionale delle rotte commerciali.

In un sistema internazionale in cui la libertà di navigazione costituisce un principio cardine delle relazioni marittime, gli armatori greci hanno storicamente compreso la necessità di collocarsi entro la sfera di influenza, o quantomeno in una posizione di allineamento funzionale, rispetto alla principale potenza navale del proprio tempo. Dalla nascita dello Stato greco indipendente, tale riferimento è stato inizialmente rappresentato dal Regno Unito, garante degli equilibri marittimi globali e architrave dell’ordine commerciale ottocentesco, e successivamente dagli Stati Uniti, eredi della supremazia oceanica nel secondo dopoguerra. Questa continuità strategica contribuisce a spiegare anche le ambiguità che hanno caratterizzato la postura greca in dossier sensibili come la questione cipriota, rispetto alla quale il mondo armatoriale ha a lungo evitato una contrapposizione frontale con Londra prima e con Washington poi. Anche la temporanea uscita della Grecia dalla struttura militare della NATO dopo il 1974 non si tradusse in un reale slittamento verso il blocco sovietico, ma rimase inscritta entro una logica di equilibrio che non metteva in discussione l’ancoraggio occidentale del paese. Ancora oggi, nonostante segnali di relativo ridimensionamento, gli Stati Uniti restano di gran lunga la principale potenza navale globale, e continuano a rappresentare il riferimento imprescindibile per la relativa sicurezza delle rotte e per la stabilità del sistema marittimo internazionale.

I rapporti con l’Arabia Saudita

Parallelamente, gli armatori greci mantengono da decenni relazioni robuste con i produttori di idrocarburi del Golfo Persico, e in particolare con l’Arabia Saudita. Le relazioni bilaterali tra Grecia e Arabia Saudita risalgono a quasi un secolo fa e si sono intensificate negli ultimi anni, includendo accordi commerciali e cooperazione in difesa e sicurezza energetica. La cooperazione marittima e di trasporto è un elemento chiave del dialogo strategico tra i due Paesi, ancorato non solo alla presenza di una diaspora greco-saudita e a interscambi commerciali, ma anche alla sicurezza delle rotte che partono dal Golfo verso Europa e Asia.

Le visite ministeriali dell’ultimo biennio, incluso il recente viaggio qui nel 2026 di rappresentanti greci in Arabia Saudita, testimoniano il carattere intenso e multilivello dell’alleanza. Nel corso di incontri bilaterali sono state ribadite posizioni comuni sulla sicurezza del mare e sul libero commercio, e figure saudite hanno espresso riconoscimento per la serietà e la responsabilità della diplomazia greca, sottolineando come Atene sia un “Partner affidabile per il mantenimento della stabilità nelle rotte strategiche del Mediterraneo e del Golfo”.

Ambiguità strategiche e mercato energetico russo

La geopolitica contemporanea ha visto la Grecia oscillare tra gli obblighi occidentali e certi interessi economici mercantili. Anche dopo l’imposizione di sanzioni occidentali alla Russia, alcune compagnie armatoriali greche hanno continuato a operare nel settore petrolifero russo entro i limiti formali delle restrizioni, soprattutto quando le quotazioni del petrolio sono scese sotto la soglia del price cap imposto dal G7, consentendo legalmente il trasporto sotto copertura assicurativa occidentale. In momenti chiave del 2025 alcuni armatori, tra i quali Minerva Marine, Dynacom e TMS Tankers, sono tornati a caricare greggio russo Urals da porti chiave, dimostrando la capacità greca di rimanere attiva nel mercato nonostante le frizioni tra Mosca, Bruxelles e Washington.

Parallelamente, parte dell’attenzione internazionale si è concentrata sulla cosiddetta “flotta ombra” russa: un insieme di petroliere di vecchia generazione, molte delle quali provenienti dalle flotte mercantili occidentali, inclusa quella greca, vendute a intermediari che ne hanno facilitato l’uso per aggirare le sanzioni. Stime investigative indicano che una porzione significativa di queste navi, oggi sotto registrazioni di comodo o gestionale opaco, originariamente faceva parte delle flotte greche prima di essere rivenduta, generando profitti per gli armatori e segnalando una ambiguità sistemica nelle dinamiche di enforcement delle sanzioni occidentali.

Questo doppio binario, conformità formale alle sanzioni occidentali da un lato, e coinvolgimento indiretto nel mercato energetico russo sotto forme giuridiche complesse, dall’altro riflette una strategia pragmatica dell’industria armatoriale greca: massimizzare opportunità commerciali pur restando entro i margini delle norme internazionali, oppure sfruttare zone grigie nei regimi di bandiera e assicurazione.

Prospettive e tensioni nel Mediterraneo orientale

Questi mesi di guerra metteranno alla prova anche il cosiddetto cordone di sicurezza che Grecia e Cipro hanno organizzato per proteggere le rotte e gli interessi strategici della cosiddetta Mavi Vatan, ovvero le acque sotto influenza turca nel Mediterraneo orientale. La pressione sulle linee di navigazione e la crescente instabilità potrebbero avere ripercussioni significative sulla politica degli armatori ellenici, obbligandoli a bilanciare, con maggiore attenzione, profitto, sicurezza degli equipaggi e rapporti geopolitici con Stati Uniti, Arabia Saudita e partner regionali come l`Egitto, consolidando così il loro ruolo di mediatori tra interessi economici e imperativi strategici.

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