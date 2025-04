Tragedia a Lanciano: Travolto da auto dopo le celebrazioni del 25 Aprile muore Carabiniere in quiescenza

Un tragico incidente stradale ha sconvolto le celebrazioni del 25 aprile a Lanciano, trasformando una giornata di commemorazione in un momento di profondo dolore collettivo. Intorno alle 10:30, al termine della manifestazione organizzata dall’ANPI presso il monumento agli Eroi Ottobrini in piazza Pace, un’auto ha travolto diversi pedoni che si stavano dirigendo verso piazza Plebiscito per proseguire le celebrazioni.

La Lancia Musa grigia ha imboccato a velocità sostenuta la discesa di via del Torrione, investendo violentemente alcune persone che stavano percorrendo la via a piedi. L’impatto è stato devastante: due pedoni sono stati sbalzati in aria prima di ricadere sull’asfalto. Il bilancio è drammatico: un carabiniere in pensione di 81 anni, Gabriele M., è deceduto sul colpo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui la consigliera comunale Marusca Muscia.

Le autorità locali sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, dove si sono vissuti momenti di profondo sgomento. I soccorsi hanno prestato le prime cure ai feriti, ma per l’anziano ex militare non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha gettato un’ombra di tristezza sulla comunità lancianese, proprio nel giorno dedicato alla memoria e alla celebrazione della liberazione.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni del conducente al momento dell’impatto. La comunità di Lanciano si stringe attorno alle famiglie colpite da questa improvvisa tragedia che ha trasformato una giornata di commemorazione in un momento di lutto cittadino.

