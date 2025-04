La tabella completa con adeguamenti stipendiali e nuove indennità per Esercito, Marina e Aeronautica

Con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto del 24 marzo 2025, è stato ufficialmente sancito il rinnovo contrattuale per il personale delle Forze Armate italiane relativo al triennio 2022-2024. Il provvedimento, che interessa militari dell’Esercito, della Marina (comprese le Capitanerie di porto) e dell’Aeronautica, introduce significativi adeguamenti economici e importanti novità normative.

Gli Adeguamenti Stipendiali dal 1° Gennaio 2024

Il cuore del provvedimento è l’aggiornamento del valore del punto parametrale, fissato in 195,50 euro annui lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Questo adeguamento si traduce in incrementi mensili lordi che variano dai 202,35 euro per il grado di Capitano ai 150,72 euro per il Graduato.

Lo stipendio annuo lordo viene quindi rideterminato raggiungendo i 29.422,75 euro per i Capitani e i 20.576,38 euro per i Graduati, con valori proporzionali per i gradi intermedi secondo il sistema parametrale.

Importo Aggiuntivo Pensionabile: Un Beneficio per il Futuro

Particolare rilevanza assume la revisione dell’importo aggiuntivo pensionabile, che incide positivamente sul trattamento previdenziale futuro del personale militare. Gli importi mensili lordi variano dai 49,12 euro per il Primo Luogotenente ai 42,40 euro per il Graduato, con una distribuzione calibrata in base al grado.

Compenso Forfettario di Guardia

Il decreto ha rivalutato il Compenso Forfettario di Guardia (CFG), suddiviso in tre fasce:

52,00 euro per la III fascia (da Capitano a Primo Maresciallo con 8 anni nel grado)

per la III fascia (da Capitano a Primo Maresciallo con 8 anni nel grado) 49,00 euro per la II fascia (da Maresciallo Capo a Sergente)

per la II fascia (da Maresciallo Capo a Sergente) 46,00 euro per la I fascia (da Graduato Aiutante a Graduato)

Le Nuove Indennità: Riconoscimento delle Specializzazioni

Il rinnovo contrattuale introduce o rivaluta indennità specifiche che premiano professionalità e specializzazioni:

Indennità per operatori subacquei (rideterminata con importi aggiornati)

(rideterminata con importi aggiornati) Indennità notturna per attività addestrativa/operativa (12 euro)

per attività addestrativa/operativa (12 euro) Indennità notturna per servizi armati e non (18 euro)

per servizi armati e non (18 euro) Indennità per il settore cinofilo (50 euro mensili)

(50 euro mensili) Indennità per artificieri di Reparto (50 euro mensili)

(50 euro mensili) Indennità per manutentori aeromobili (30 euro mensili)

(30 euro mensili) Indennità per il personale del 28° Reggimento Pavia (30 euro mensili)

(30 euro mensili) Indennità per il genio ferrovieri (35 euro mensili)

Incrementi per Specialisti e Operatori Qualificati

Il decreto prevede inoltre incrementi percentuali per specifiche categorie:

L’indennità per personale con qualifica cyber sale al 55% dell’indennità di impiego operativo di base

sale al 55% dell’indennità di impiego operativo di base L’indennità operativa per equipaggi fissi volo e sperimentatori viene elevata al 155% dell’indennità di impiego operativo di base

viene elevata al 155% dell’indennità di impiego operativo di base L’indennità per soccorritori marittimi viene incrementata al 50% dell’indennità di impiego operativo di base

Tutela della Genitorialità: Un Passo Avanti Importante

Significative le misure introdotte per la tutela della genitorialità:

Esonero dal servizio notturno per situazioni monoparentali fino al 14° anno di età del figlio

per situazioni monoparentali fino al 14° anno di età del figlio Miglioramenti nel congedo parentale con la possibilità di fruire fino a 45 giorni di licenza straordinaria

con la possibilità di fruire fino a 45 giorni di licenza straordinaria Introduzione dell’istituto della licenza e riposo solidale, che consente la cessione di giornate di licenza a colleghi con familiari bisognosi di assistenza

Il Ruolo delle Associazioni Sindacali Militari

Il decreto recepisce l’accordo sindacale sottoscritto il 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) riconosciute come rappresentative per le tre Forze armate.

Per l’Esercito hanno firmato SIAMO EI, ASPMI, LRM, USMIA e SAM; per la Marina SINAM, SIM MM e USMIA; per l’Aeronautica AMUS AM, SIAM e SIULM. Da segnalare che ITAMIL (Esercito) e USAMI (Aeronautica) non hanno sottoscritto l’accordo, presentando osservazioni come previsto dalla normativa.

Nuovi Meccanismi di Partecipazione

Il rinnovo contrattuale introduce anche nuovi meccanismi di partecipazione delle associazioni sindacali militari, prevedendo:

L’istituzione di una Commissione paritetica per risolvere eventuali controversie interpretative

per risolvere eventuali controversie interpretative La creazione di organi di verifica della qualità e salubrità di mense e spacci

della qualità e salubrità di mense e spacci Nuove procedure per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e benessere del personale

TABELLA DEGLI ADEGUAMENTI PREVISTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE DELLE FORZE ARMATE





Grado Parametro Stipendiale Incremento Lordo (€) Stipendio Lordo Annuo (€) CFG (€) Importo Aggiuntivo Pensionabile (€) Aumento Mensile Lordo (€) Differenza da Percepire 2025 (€) Lordo 2022-25 (€) Capitano 150,50 154,89 29.422,75 – 47,46 202,35 489,40 2.119,17 Tenente 148,00 152,32 28.934,00 – 47,04 199,36 477,44 2.085,76 Sottotenente 136,75 140,74 26.734,63 – 45,44 186,18 424,72 1.935,74 Primo Luogotenente 148,00 152,32 28.934,00 – 49,12 201,44 485,76 2.121,12 Luogotenente 143,50 147,68 28.054,25 – 48,07 195,75 463,00 2.054,01 Primo Maresciallo (8 anni) 140,00 144,08 27.370,00 52,00 46,44 190,52 482,08 2.028,55 Primo Maresciallo 137,50 141,51 26.881,25 – 46,44 187,95 471,80 2.001,47 Maresciallo capo (+ 10 anni) 133,50 137,40 26.099,25 – 45,44 186,95 467,80 1.984,47 Maresciallo capo 133,50 137,40 26.099,25 – 45,33 182,73 457,84 1.945,78 Maresciallo ordinario 131,00 134,82 25.610,50 – 44,51 179,33 437,32 1.897,61 Maresciallo 124,75 128,39 24.388,63 – 43,75 172,14 408,56 1.817,19 Sergente Maggiore Aiutante 131,00 134,82 25.610,50 – 45,25 180,07 460,28 1.930,19 Sergente Maggiore Capo (4 anni) 125,75 129,42 24.854,13 49,00 44,35 173,77 435,08 1.857,93 Sergente Maggiore Capo 124,25 127,87 24.290,88 – 44,35 172,22 428,88 1.842,03 Sergente Maggiore 121,50 125,05 23.753,25 – 43,40 168,45 413,80 1.796,23 Sergente 116,75 120,15 22.824,63 – 42,74 162,89 391,56 1.733,07 Graduato Aiutante 121,50 125,05 23.753,25 – 43,72 168,77 431,08 1.817,67 Primo Graduato (5 anni) 117,00 120,42 22.873,50 – 42,97 163,39 413,56 1.759,83 Primo Graduato 116,50 119,90 22.775,75 – 42,97 162,87 411,48 1.754,47 Graduato Capo 112,00 115,27 21.896,00 46,00 42,74 158,01 392,04 1.701,47 Graduato Scelto 108,50 111,67 21.211,75 – 42,60 154,27 377,08 1.661,40 Graduato 105,25 108,30 20.576,38 – 42,40 150,72 362,88 1.622,83

