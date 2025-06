Arruolamento Volontari in Ferma Triennale 2025: Nuove Regole per Entrare in Esercito, Marina e Aeronautica

Il decreto che cambia le regole

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2025 ha riscritto da cima a fondo le procedure di arruolamento dei Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT) per Esercito, Marina (incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e Aeronautica. Il testo – pubblicato sul portale ufficiale del Ministero della Difesa e sul Giornale Ufficiale n. 15 del 30 maggio 2025 – definisce l’intero percorso concorsuale, dalle domande alle graduatorie.

Programmazione triennale: i numeri in gioco

Ogni Stato Maggiore comunica allo Stato Maggiore della Difesa un piano “scorrevole” di tre anni con il fabbisogno di VFT. Il tetto di posti, fissato anno per anno, dovrà restare dentro i limiti di risorse e organici stabiliti dal Codice dell’ordinamento militare (artt. 2207, 798-bis e 815). In pratica, le Forze Armate sanno già quante immissioni bandiranno almeno fino al 2033, offrendo ai candidati un orizzonte di medio periodo su cui calibrare la propria preparazione.

Il bando annuale: cosa contiene

Il bando VFT uscirà ogni anno sul portale concorsi del Dicastero e sul sistema InPA. Conterrà:

numero complessivo di posti (e relativi blocchi di immissione);

requisiti anagrafici, titoli di studio e documentazione;

prove (scritta, fisica, lingua inglese) e sedi;

criteri di valutazione dei titoli di merito (fino a 33 punti), con possibili decurtazioni fino a 10 punti per sanzioni disciplinari.

Un singolo candidato potrà concorrere per una sola Forza Armata e per un solo blocco. In caso di esigenze operative urgenti, sono previsti concorsi straordinari riservati ai Volontari in Ferma Iniziale (VFI) in servizio o in congedo.

Le prove: cultura, fisico, inglese

Prova Punteggio massimo Note operative Quiz culturale/logico-deduttivo 67 Livello scuola secondaria di I grado; possibile somministrazione digitale Efficienza fisica 20 Parametri differenziati uomini/donne; può essere solo idoneo/non idoneo Lingua inglese 10 Facoltativa; commissione integrata da esperti linguistici

Superati gli accertamenti psico-fisici e attitudinali (giudizio di idoneità), i candidati entrano nella graduatoria di merito.

Titoli e preferenze: la volata finale

Oltre ai punteggi delle prove, contano: anni di servizio VFI, missioni in Italia e all’estero, ferite in operazioni, titoli di studio superiori, brevetti, lingue extra. In caso di parità, valgono – nell’ordine – medaglie al Valore, status di orfano o figlio di mutilato/invalido per servizio, servizio lodevole di almeno un anno, numero di figli, meriti sportivi e, da ultimo, l’età anagrafica minore.

Graduatorie, scoperture e ripianamenti

Le commissioni approvano graduatorie separate per Forza Armata (e per nocchieri di porto nella Marina). I posti rimasti liberi vengono:

riassegnati agli idonei dello stesso blocco; recuperati dai blocchi precedenti della stessa Forza Armata; aggiunti al blocco successivo; in ultima istanza, coperti con idonei di altre Forze Armate basandosi sul punteggio del quiz culturale.

Una volta convocati, gli idonei sono incorporati con il grado di Caporale, Comune di 1ª classe o Aviere scelto, a seconda della Forza Armata.

Cosa fare adesso: guida rapida al candidato

Monitorare il portale concorsi.difesa.it per l’uscita del bando 2025-2026. Preparare la documentazione: SPID, certificati di servizio, brevetti, attestati linguistici. Allenare quiz e fisico: puntare a un punteggio minimo di sicurezza (≥ 55/67) nel test culturale e superare gli standard atletici. Curare il profilo disciplinare: anche una semplice sanzione può costare punti decisivi. Pianificare i titoli utili: corsi OSS, certificazioni IT, brevetti nautici e patenti militari possono fare la differenza.

Chi entrerà nella prima immissione VFT 2025 non firmerà “solo” una ferma di tre anni: avrà già in tasca la corsia preferenziale verso le prossime carriere nelle Forze Armate italiane.

