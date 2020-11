Vaccino Covid, Renzi: “Serve piano militare”

Un “piano militare” per la distribuzione in Italia del vaccino anti covid. Questo quanto affermato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi al Tg2post.

“Dobbiamo darci tutti una regolata. Gli italiani – ha spiegato Renzi – si sono comportati bene. Non si può sempre colpevolizzarli… Non è sempre colpa degli italiani. Servono tamponi che funzionano rapidi, non abbiamo organizzato bene i trasporti pubblici, non abbiamo organizzato bene il tracciamento. Dobbiamo fare in modo che quando arriveranno per prime dosi di vaccino la distribuzione venga organizzata in modo militare. Serve un piano militare”.

”Arcuri? Nemmeno Superpippo – dice con una battuta il leader di Iv – riesce a fare tutto quello che stanno facendo fare ad Arcuri. Non si può dare tutto a lui. Si vaccini bisogna avere una gestione diversa. Sul vaccino ci vuole una gestione militare”.