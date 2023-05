Muore carabiniere di 40 anni, comunità in lutto

Si sono tenuti oggi i funerali di Ivan Del Re, carabiniere di 40 anni che si è spento il 2 maggio. Del Re era ricoverato al all’ospedale di Chieti. La sua morte ha colpito profondamente non solo la comunità di Civitaluparella, paese di origine della famiglia della moglie, ma anche quelle di Quadri dove prestava sevizio nella locale caserma dei carabinieri e Fallo dove era stato in precedenza. Il 40enne era originario di Cava de’ Tirreni (Salerno).

«Il sindaco, l’amministrazione comunale e la cittadinanza tutta ringraziano Ivan per il lodevole servizio svolto nella nostra comunità e si stringono commosse, in questo momento di dolore, alle famiglie Del Re, Strizzi e all’Arma dei Carabinieri», si legge in una nota del Comune di Fallo che accompagna l’ordinanza che istituisce il lutto cittadino nella giornata di domani. Analogo provvedimento è stato adottato anche a Quadri e Civitaluparella.

Cordoglio è stato espresso anche dall’associazione Sbandieratori e Musici delle Torri Metelliane di Cava de’ Tirreni: «Piangiamo prematuramente un grande figlio. Ivan ti ricorderemo sempre così sorridente con le bacchette e il tuo rullante,la tua passione di una vita… il presidente,il consiglio direttivo e tutta l’associazione si stringe al dolore della famiglia Del Re e della famiglia Strizzi».

Oggi l’ultimo saluto all’appuntato scelto Del Re che lascia la moglie Francesca e i figli Gabriele e Christian.

