Torino, nei guai quattro carabinieri: “Controlli abusivi sul collega di Ultimo”

Che cosa ha spinto più di una decina di carabinieri, in un arco temporale di 10 anni, a interrogare il sistema informatico della Polizia (Sdi) alla ricerca di procedimenti o indagini a carico dell’ex maresciallo Riccardo Ravera? Un mistero che mantiene una sospensione di interesse. Sarebbe un reato, se fosse solo curiosità, poiché l’utilizzo della banca dati è normata da una serie di paletti, tra cui quello che richiede un motivo valido o una delega di indagine per accedervi.

Ma perché l’interesse nei confronti dell’ex investigatore, noto come Arciere, che ha fatto parte della squadra che ha arrestato il capo dei Corleonesi, Salvatore Riina? Attualmente, si sa che è indagato un ex maggiore dei carabinieri, un brigadiere in servizio, un luogotenente, un comandante di stazione e un ispettore di polizia penitenziaria, per accesso abusivo allo Sdi.

E che il legale di Ravera ha annunciato di voler costituirsi parte civile nel procedimento. Ma non è finita qui: le indagini coordinate dal PM Colace rivelano inoltre che tra il 2011 e il 2016 un’altra decina di militari ha effettuato controlli casuali sul nome di Ravera all’interno del server riservato agli inquirenti. Sebbene i reati siano prescritti, la sistematicità dei controlli, eseguiti in anni diversi, suggerisce un mistero. Tra i nomi degli indagati compaiono anche persone che in passato hanno avuto problemi con la giustizia.