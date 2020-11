I carabinieri gli sequestrano la patente, lui torna con la ruspa e gli “cappotta” l’auto

Una vicenda surreale. I carabinieri lo fermano in stato di ebbrezza e provvedono al sequestro della patente. Lui in preda all’ira torna sul posto con una ruspa, cappotta l’auto dei carabinieri e li insegue col mezzo. L’episodio è accaduto ieri alle 22.

Alessio Madeddu – secondo quanto scrive Matteo Vercelli per l’Unione Sarda – ristoratore di 51 anni di Teulada (in passato ha partecipato anche alla trasmissione 4 Ristoranti di Borghese), è stato arrestato e ha trascorso la notte in carcere in attesa della convalida. Rischia l’accusa anche di tentato omicidio per aver cercato di investire i carabinieri.

L’auto di Madeddu è stata notata dai militari fuori strada. Il ristoratore sembrava ubriaco e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Così è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

Rientrato a casa è poi tornato nel luogo dell’incidente, a Teulada, alla guida di una ruspa. Ha rovesciato l’auto dell’Arma cercando poi di investire i due carabinieri. All’arrivo dei rinforzi, è fuggito. Si è poi costituito dopo un po’ in caserma.