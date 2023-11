Tenta di sfilare la pistola al Carabiniere dopo il furto: due feriti

Ha 25 anni e diversi precedenti il giovane arrestato ieri, 3 novembre, poco prima delle ore 13 al supermercato “Sigma” di via Giuseppe di Vittorio a Imola, ma ammanettarlo non è stato affatto semplice.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile si sono recati al supermercato per una segnalazione di furto e al loro arrivo hanno invitato il presunto autore, cittadino marocchino 25enne, senza fissa dimora, a restituire due confezioni di pasta che non avrebbe voluto pagare. Invece il giovane ha tentato la fuga aggredendo i Carabinieri e tentando di sfilare la pistola d’ordinanza a uno dei militari, alla fine è stato arrestato.

Su disposizione della Procura del Repubblica, il giovane, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al Giudice in sede di Giudizio direttissimo.

Soccorsi dai sanitari del 118, i due Carabinieri sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 8 e 10 giorni.

Nei giorni scorsi un poliziotto fuori servizio ha contribuito all’arresto di un uomo, che dovrà rispondere di tentata rapina impropria aggravata. E’ accaduto all’interno del supermercato Esselunga Santa Viola, in via Emilia Ponente, a Bologna, quando l’agente, che stava facendo la spesa con in braccio il figlio piccolo, è intervenuto quando ha assistito all’aggressione.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI