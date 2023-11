Il Presidente Mattarella conferisce la croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri

In una cerimonia solenne, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia. Un riconoscimento di straordinaria portata, che onora il valore e il sacrificio dei carabinieri della Capitale durante uno dei periodi più bui della storia italiana.

Il 4 novembre, giorno di celebrazione dell’unità nazionale e delle Forze Armate, è stato scelto per rendere omaggio all’eroismo dei carabinieri che, tra l’8 e il 10 settembre 1943, combatterono con coraggio per resistere all’occupazione nazista di Roma. Non solo difensori in battaglia, i carabinieri dimostrarono un incondizionato attaccamento ai doveri di tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, mantenendo attive le stazioni territoriali e assicurando la protezione della popolazione nei momenti di massima incertezza.

La vicenda del 7 ottobre 1943, quando molti carabinieri furono arrestati e deportati dai nazisti nel tentativo di annientare ogni resistenza al rastrellamento del ghetto di Roma, è stata ricordata come esemplare. In quelle ore di disperazione, i carabinieri non solo si opposero con fermezza alle forze oppressorie, ma riuscirono anche a sottrarre e nascondere la loro storica Bandiera di Guerra, evitandone la cattura.

La motivazione ufficiale evidenzia il ruolo fondamentale che l’Arma ha svolto nel suscitare e mantenere vivo lo spirito di resistenza tra i militari e la popolazione romana, contribuendo a forgiare il percorso che avrebbe portato, pochi mesi dopo, alla liberazione della città dall’occupazione tedesca.

La decorazione della Bandiera di Guerra riafferma il legame indissolubile tra l’Arma dei Carabinieri e la Repubblica Italiana, un legame forgiato nella storia, nel coraggio e nella dedizione incondizionata alla nazione. Il Presidente Mattarella, conferendo l’alta onorificenza, non solo rende giustizia a un passato eroico ma ricorda anche agli italiani il valore dell’impegno civico e patriottico che continua a definire la missione quotidiana dell’Arma dei Carabinieri.

