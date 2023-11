Al concorso per forestali arriva primo il figlio dell’ex capo che ha nominato la commissione

Un recente concorso per l’assunzione di guardie forestali in Sicilia ha sollevato polemiche e sospetti di nepotismo. Alessio Maria Salerno, figlio dell’ex capo della Forestale siciliana Giovanni Salerno, ha ottenuto il punteggio più alto, rispondendo correttamente a tutte le 60 domande. Tuttavia, una delle domande aveva tutte e tre le opzioni di risposta errate, il che solleva dubbi sulla legittimità del processo di selezione.

Dettagli del Concorso

Il concorso, che si è svolto tra il 24 e il 27 ottobre, era finalizzato a colmare il deficit di personale della Forestale, aggravato dai frequenti incendi sull’isola. La commissione esaminatrice, nominata dall’ex capo della Forestale prima del suo pensionamento a febbraio 2023, ha ammesso che una delle domande non aveva una risposta corretta tra le opzioni fornite. Questo errore ha messo in dubbio l’integrità dell’intero esame.

Reazioni e Conseguenze

La graduatoria dei vincitori, che include anche il nome di Giovanni Bruscia, nipote di un ex assessore comunale di Palermo, è stata diffusa in chat di WhatsApp ma non è stata ancora pubblicata ufficialmente a causa delle controversie. La Funzione pubblica della Cgil Sicilia e il Movimento 5 stelle hanno espresso preoccupazione e richiesto indagini per chiarire la situazione. L’assessora all’Ambiente e Territorio della giunta Schifani ha annunciato l’avvio di un’indagine interna e la possibilità di segnalare eventuali responsabilità all’Autorità giudiziaria.