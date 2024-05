Blindato Puma italiano distrutto dai russi in Ucraina. Mosca potrebbe esporlo come trofeo al “Parco della Vittoria”

Un veicolo blindato italiano Puma 6×6 sarebbe stato distrutto in Ucraina nei giorni scorsi, colpito dal fuoco russo nel settore di Belogorovka. Si tratta del primo mezzo corazzato di produzione italiana di cui si abbia notizia sui campi di battaglia ucraini dall’inizio della guerra.

La presenza del Puma è stata segnalata da fonti ucraine e russe sui social, che hanno diffuso le immagini del blindato carbonizzato. La consegna dei Puma a Kiev non era stata preannunciata, ma l’Italia ha sempre mantenuto il massimo riserbo su quantità e tipologia di armamenti forniti, nonostante diverse indiscrezioni trapelate sia dall’Ucraina che da altri paesi NATO.

Secondo analisti, la presenza del Puma confermerebbe la recente consegna di equipaggiamenti italiani a Kiev, finora tenuta segreta. Roma avrebbe inviato anche veicoli da trasporto truppe M-113, obici semoventi M-109, blindati leggeri Lince e missili antinave Storm Shadow.

Non si esclude che il relitto del Puma venga presto esposto al “Parco della Vittoria” di Mosca, dove è stata allestita una mostra di mezzi NATO catturati all’Ucraina. Una trentina di veicoli tra carri armati, blindati e altri armamenti di origine occidentale, per dimostrare ai russi la sconfitta della NATO nel conflitto in corso.

L’esposizione, dall’elevato valore propagandistico, è stata inaugurata in prossimità delle celebrazioni del 9 maggio per ricordare simbolicamente la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio chiaro: come i russi sconfissero il nazismo, oggi Mosca sta avendo la meglio sull’Occidente in Ucraina.

