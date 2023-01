Il Leopard 2 è il principale carro armato da combattimento della Bundeswehr, le forze armate della Germania. Entra in servizio a partire dal 1979.

È nato da un programma congiunto tra lo stato tedesco e gli Stati Uniti d’America. Il Leopard 2 è l’update del Leopard 1, rispetto al quale ha maggiore potenza di fuoco, velocità e corazzatura.

Dal 1979 il mezzo è stato più volte ammodernato.

La dotazione tedesca dei Leopard 2

Sarebbero circa 320 i Leopard 2 a disposizione dell’esercito tedesco, in varie condizioni, come spiegato alla Cnn da una portavoce del ministero della Difesa tedesco qualche giorno fa. Sono, invece, 139 quelli in possesso dell’industria, ha riferito l’azienda Rheimetall, che potrebbe avere disponibili 29 Leopard già a fine marzo.

I Leopard 2, nelle versioni A5, A6 e A7, sono in vari stati di manutenzione, riparazione e prontezza all’impiego. L’esercito tedesco non dispone più dei Leopard 1, che è una vecchia versione del carro, così come non sono più presenti negli arsenali i Leopard 2 versione A4.

Caratteristiche Leopard 2

Ha una corazza composita, migliorata di serie in serie, un pezzo da 120 mm Rheinmetall ad anima liscia da 44 calibri (55 nella versione A6) dotato di un sistema elettro-idraulico con una riserva di 42 munizioni e motore da 1500 hp turbodiesel: tutte caratteristiche divenute standard di riferimento.

Dal 1979 il mezzo è stato più volte ammodernato, anche perché lo sviluppo del successore Leopard 3 è stato cancellato. Il carro è molto evoluto tecnologicamente, in quanto possiede un sistema di controllo di tiro EMES 15 con visore termico, per colpire obiettivi mimetizzati e sul lato destro del cannone è situato il sensore di allineamento, inoltre il miglioramento a questo e ad altri apparecchi ha aumentato le possibilità offensive dei Leopard 2, ad esempio il telemetro laser è stato modificato per accogliere non solo la seconda (come un tempo) ma anche la prima eco del laser conferendogli la capacità di abbattere elicotteri in volo a bassa quota.

Questo mezzo è considerato uno tra i migliori carri armati odierni grazie a: la sua grande velocità su ogni terreno, il potente ed avanzato cannone (dotato della considerevole velocità iniziale di 1750 m\s) e gli ottimi sistemi di puntamento dello stesso. Sono attualmente in corso nuove modifiche del Leopard 2 assimilabili nel progetto tedesco di rinnovamento. L’alta qualità del carro è testimoniata dall’elevato volume di vendite in tutto il globo, riguardanti la maggior parte delle versioni (A1, A2, A3, ma soprattutto A4, A5 e A6, e anche il nuovo modello A7) e agevolate dall’enorme surplus di carri tedeschi dopo la scomparsa della minaccia costituita dai carri sovietici alla fine della Guerra Fredda, che provocò una notevole diminuzione dei prezzi. Anche l’Italia pensò di acquistare 300 Leopard 2 dalla Germania, ma il progetto non venne concluso per dare la precedenza allo sviluppo del carro da combattimento nazionale C1 Ariete.