Crosetto illustra le linee programmatiche della Difesa: “Le Spese militari italiane aumenteranno. E’ innanzitutto un dovere verso i nostri militari”

Tutti i governi hanno ribadito l’impegno a raggiungere l’obiettivo del 2 per cento del Pil di spesa per la difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in risposta alle domande davanti alla commissione Difesa della Camera e alla commissione Esteri e Difesa del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “L’impegno con la Nato nasce nel 2014. È stato ribadito da tutti i governi che si sono succeduti. La differenza tra gli esecutivi sta nei tempi ipotizzati”, ha spiegato Crosetto. “Nessuno ha mai contestato questo obiettivo. Ci sono Paesi della Nato che chiedono addirittura di arrivare al 3 per cento. Noi siamo attestati intorno all’1,4 per cento”, ha precisato il ministro. “In questo momento nessun Paese è in grado di tagliare le spese per la difesa”, ha aggiunto.

Il disagio provato dai cittadini nel finanziare la difesa

“Molti cittadini provano disagio al pensiero che le loro tasse siano usate per finanziare la difesa ma è innanzitutto un dovere verso i nostri militari”, ha detto il ministro della Difesa. “L’inefficacia dei sistemi d’arma ha conseguenze che nessuno vuole provare”, ha spiegato Crosetto, in riferimento all’attualità internazionale. Inoltre, ha detto “noi ci muoviamo quando sappiamo di essere dalla parte del giusto”, sempre nel rispetto “dei principi del diritto internazionale e umanitario”. In terzo luogo, ha affermato Crosetto a proposito della necessità di finanziare la spesa per la Difesa, “larga parte del progresso della nostra società è una traslazione dei progressi ottenuti dalla ricerca a scopi militari”.

La necessità di un sistema efficace di armamenti