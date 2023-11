Ritrovato il corpo del vigile del fuoco disperso da 4 giorni nel Bellunese

Localizzato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del lago di Santa Croce, in provincia di Belluno, il corpo privo di vita di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso il 2 novembre scorso.

Walter Locatello, vigile del fuoco di 44 anni, era scomparso il pomeriggio del 2 novembre durante l’ondata di maltempo che si è abbattuta con violenza su diverse zone d’Italia. L’uomo, che in quel momento non era in servizio, stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lungo le sponde del canale Rui a Puos D’Alpago, nel Bellunese quando è scivolato finendo in acqua.

Il ritrovamento del corpo e il cordoglio dei colleghi

Il suo corpo era stato avvistato ore dopo 600 metri più a valle, ma le ricerche effettuate nella zona non avevano dato alcun esito. Oggi il ritrovamento, nelle acque del lago di Santa Croce.

I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, “esprimono profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna ai genitori e agli amici tutti”.