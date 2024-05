Nuova scuola di polizia nell’ex caserma di Orvieto? La proposta del COISP per formare 5.000 agenti all’anno

“Preg.mi Signor Ministro e Signor Capo della Polizia, il forte depauperamento dell’organico dell’Amministrazione della P.S. che già si registra per un atavico pregresso decennale disinteresse politico e che si avrebbe ancor di più nei prossimi anni a causa dei pensionamenti di decine di migliaia di Poliziotti, obbliga a farvi fronte formando circa 5.000 nuovi Agenti l’anno, in adesione peraltro alle importanti risorse stanziate all’uopo dall’attuale Governo. Le capacità ricettive e formative delle Scuole della Polizia di Stato non riescono però da tempo a fronteggiare tali necessità da ciò la necessità di individuare strutture che possano essere destinate alle importanti citate funzioni formative per i corsi iniziali per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato”. Così recita la lettera inviata dal COISP al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

“Ebbene, il COISP, con l’intento di aiutare a far fronte a citate esigenze, ha effettuato pochi giorni fa un attento sopralluogo presso una importante struttura dismessa dall’Esercito ed acquisita al patrimonio della Città di Orvieto. Si tratta della ex Caserma Piave ubicata ad Orvieto, dotata di un grande piazzale e strutture utilizzabili con una superficie di circa 20.000 mq. È vero che nell’insieme sarebbe necessaria una ristrutturazione e l’adattamento alle necessità proprie di una Scuola della Polizia di Stato, ma una volta riqualificata detta Caserma potrebbe ospitare fino a mille Allievi Agenti, con tutte le strutture didattiche necessarie” prosegue la nota del sindacato di polizia.

La proposta del COISP è quella di valutare la possibilità di istituire presso la ex Caserma Piave di Orvieto una nuova Scuola della Polizia di Stato, per far fronte alla necessità di aumentare la capacità formativa per i corsi di accesso alla qualifica iniziale di Agente.

“Anche la posizione geografica ed i collegamenti sarebbero certamente facilitati in considerazione della adiacente stazione ferroviaria e della rete autostradale. Questa O.S. inoltre, attraverso interlocuzioni dirette con il Sindaco di Orvieto, ha riscontrato una sostanziale disponibilità a fornire gratuitamente l’importante ex Caserma Piave attraverso apposita convenzione pluriennale” conclude il comunicato.

