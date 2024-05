Polizia: ecco tutte le nuove nomine per Questori e Dirigenti

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato un provvedimento per il conferimento di nuove funzioni dirigenziali che riguarda diversi Questori e dirigenti della Polizia di Stato.

Tra le nomine di rilievo, il Questore di Trapani Salvatore La Rosa è stato nominato Consigliere Ministeriale alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato. Michele De Tullio assume l’incarico di Dirigente presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona.

Cambiamenti anche per Paolo Di Domenico e Lilia Fredella, che lasciano rispettivamente gli incarichi di Dirigente del Compartimento Polfer di Ancona e di Questore di La Spezia per passare in disponibilità il primo e alla Segreteria del Dipartimento – Ufficio Analisi, Coordinamento e Documentazione quale direttore, la seconda.

Nuovi incarichi da Questore per Raffaele Gargiulo da Latina a Pisa, Andrea Nicola Lo Iacono da Reggio Calabria a Imperia, Carlo Ambrogio Enrico Mazza da Sondrio a Varese.

La dottoressa Fabiola Mancone lascia l’incarico di Ispettore Generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo per assumere la direzione del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica.

Stefano Moni passa dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale come Consigliere Ministeriale Aggiunto.

Cambio di incarico anche per Gianpaolo Patruno che lascia la direzione del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale di Firenze per essere nominato Questore di Macerata.

Altri trasferimenti riguardano Giuseppe Felice Peritore da Questore di Imperia a Questore di Trapani, Sabato Riccio da Consigliere Ministeriale Aggiunto all’Ufficio Centrale Ispettivo a Questore di Sondrio, Luigi Rinella da Direttore del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine a Reggente della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, Sebastiano Salvo da Questore di Pisa a Questore di La Spezia.

Infine, nuovi incarichi da Questore per Luigi Silipo da Questore di Macerata a Questore di Viterbo e Fausto Vinci da Questore di Viterbo a Questore di Latina.

Nominati anche nuovi Dirigenti dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica, con Manuela De Giorgi che assume l’incarico di Dirigente del COSC di Milano e Assunta Esposito nominata Reggente del COSC di Torino.

Amato Fusco lascia l’incarico di Direttore della III Divisione del Servizio Telecomunicazioni della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale per passare in disponibilità presso l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

Tiziana Liguori lascia l’incarico di Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano per assumere l’incarico di Reggente del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica.

Queste le principali nomine di funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato stabilite dal provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

