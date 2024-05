Itamil Esercito non si presenterà all’incontro dell’8 maggio sul rinnovo contrattuale: “Solidali con Siamo Esercito”

Il sindacato Itamil Esercito, primo sindacato nell’ambito dell’Esercito italiano e full member di Euromil, ha comunicato ai propri iscritti e all’opinione pubblica la decisione di “non partecipare all’incontro previsto giorno 8 del corrente mese, finalizzato al rinnovo del contratto per la Funzione Pubblica”.

Come si legge nel comunicato diffuso dal sindacato, “questa scelta si fonda sulla solidarietà nei confronti del Sindacato ‘Siamo Esercito‘”. Itamil sostiene che “il dialogo e il diritto alla critica – attraverso un mero scambio di opinioni tra le parti – non debbano mai sfociare in sanzioni disciplinari nei confronti di un lavoratore oppure lavoratrice che è al contempo genitore, collega e segretario generale di un sindacato”.

“Ribadiamo con fermezza – prosegue il comunicato – che l’espressione di un pensiero critico non può tradursi in cinici provvedimenti disciplinari severi. La sensibilità di un individuo non dovrebbe mai trasformarsi in una reazione sproporzionata che metterebbe in discussione il valore stesso del confronto democratico”.

In relazione al rinnovo contrattuale, Itamil specifica poi di “non nutrire alcuna urgenza, considerata la mancanza di risorse adeguate e la volontà di non essere strumentalizzati in campagne elettorali”. Il sindacato denuncia che “l’attuale situazione non consente ai nostri dirigenti di esprimere liberamente il proprio pensiero, a causa dell’evidente suscettibilità di alcuni membri del governo in carica”.

Itamil conclude ribadendo che “il nostro sindacato rimarrà fedele al giuramento prestato e continuerà a rispettare incondizionatamente i principi della nostra Carta Costituzionale” e che i propri legali sono incaricati di “segnalare alle autorità competenti” eventuali violazioni. Il sindacato si impegna infine a “tutelare i diritti e la dignità dei suoi iscritti, operando sempre nel pieno rispetto delle leggi e dei principi democratici”.

