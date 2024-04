Folgiero (Fincantieri): “L’idea è creare tecnologia italiana ed occuparci del Mediterraneo”

L’idea è di “creare tecnologia italiana, fatta di piccole, medie e grandi aziende italiane, ed occuparci del Mediterraneo prima di tutto in termini geopolitici, e poi anche in termini energetici e di altri settori di attività adiacenti a quelli della Difesa. E’ un grande progetto”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in occasione della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia “L’Italia cambia l’Europa”, a Pescara.

“L’Italia è nel Mediterraneo ed il Mediterraneo è il mare più geopolitico del mondo, dove passano più cavi sottomarini, più cavi di telecomunicazioni, più gasdotti, un mare pieno di infrastrutture critiche che vanno protette”, ha sottolineato Folgiero, che ha aggiunto: “Il Mediterraneo sarà caratterizzato anche dall’attività mineraria. Il nostro è un mare geopolitico, pieno di crescita economica e tecnologica. Noi, come Fincantieri, abbiamo una grandissima tradizione subacquea che ci viene dai sottomarini e produrremo sommergibili più piccoli, droni di tre e nove metri, con e senza equipaggio, che serviranno con la Marina militare italiana a definire quelle missioni di protezione delle infrastrutture critiche”.