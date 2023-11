Lo sfogo dei Vigili del Fuoco: «Basta rischiare per degli stupidi. Anche noi vogliamo tornare a casa dai nostri cari»

«Sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni». Si conclude così il durissimo sfogo dei Vigili del Fuoco sui social, dopo la mareggiata che ha colpito la Liguria.

«Quattro immagini di oggi, una di un frame di un video che metteremo nei commenti – si legge sul profilo Facebook del Comando Provinciale di Genova – . Tre immagini trovate nel web. La quarta foto rappresenta il soccorso dei Vigili del Fuoco a una persona avventuratasi sugli scogli di Punta Vagno. Persona in gravi condizioni all’ospedale e gli stessi soccorritori colpiti più volte da onde rischiando loro stessi».

«Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare – prosegue il post – . Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni».

Nel primo commento i pompieri hanno quindi postato il video di un uomo che viene travolto da un’onda lungo la passeggiata di Nervi, dove si era avventurato probabilmente per scattare delle foto.

