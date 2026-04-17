Accordo strategico per il nuovo VACIM della Fanteria di Marina spagnola

Indra Land Vehicles e IDV, società del gruppo Leonardo, hanno firmato un accordo strategico che costituisce la base per la consegna del nuovo Veicolo da Combattimento Anfibio per la Fanteria di Marina (VACIM), richiesto dal Ministero della Difesa spagnolo nell’ambito di un Programma Speciale di Modernizzazione (PEM).

L’intesa rappresenta un passaggio chiave per il rafforzamento delle capacità della Fanteria di Marina spagnola, che potrà contare su mezzi definiti cruciali, all’avanguardia e pienamente interoperabili, con l’obiettivo di aumentare il potenziale di proiezione anfibia e l’efficacia delle operazioni in ambienti costieri.

34 piattaforme SUPERAV 8×8 al centro del contratto

Uno degli elementi centrali dell’accordo è la fornitura da parte di IDV di 34 piattaforme SUPERAV 8×8, considerate il riferimento per i veicoli blindati anfibi di nuova generazione.

La collaborazione consentirà a Indra di integrare piattaforme caratterizzate da elevati livelli di mobilità, protezione e affidabilità, progettate per missioni sia in mare sia sulla terraferma. Il contratto assume quindi un rilievo operativo e industriale, inserendosi nel più ampio processo di ammodernamento delle Forze Armate spagnole.

Il valore industriale dell’intesa per Indra e IDV

Dal punto di vista industriale, l’accordo attribuisce a entrambe le aziende un significativo valore strategico.

Per Indra Land Vehicles, il programma consentirà di consolidare il ruolo di integratore spagnolo di riferimento, di ampliare il catalogo con soluzioni anfibie e di rafforzare la propria catena del valore nel settore delle piattaforme da combattimento.

Per IDV, la collaborazione aprirà nuove opportunità di cooperazione industriale continuativa in Spagna, riaffermando la propria tecnologia come standard di riferimento nelle capacità anfibie, nelle prestazioni superiori e nella mobilità avanzata nei domini marittimi e terrestri. Secondo quanto indicato nel testo, questa partnership rappresenta anche un passo avanti nella strategia dell’azienda, rafforzandone la posizione nel settore della difesa globale e mettendo in evidenza l’affidabilità delle sue piattaforme in scenari complessi.

Le quattro varianti del veicolo anfibio VACIM

Nell’ambito del programma, Indra Group consegnerà quattro varianti del VACIM destinate alla Fanteria di Marina spagnola:

Trasporto Truppe

Comando e Controllo

Recupero

Ambulanza

Le attività saranno svolte negli stabilimenti industriali di Indra in Spagna e comprenderanno l’integrazione delle piattaforme SUPERAV 8×8 con i sistemi di missione richiesti dal Ministero della Difesa spagnolo, oltre all’installazione dei sistemi, all’adattamento funzionale, alla validazione e alla consegna finale dei veicoli configurati.

Il precedente internazionale del SUPERAV 8×8

Nel testo diffuso dalle aziende viene sottolineato che il SUPERAV 8×8 è già stato selezionato dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti e dalle Forze Armate italiane.

Negli Stati Uniti, la piattaforma anfibia di IDV costituisce la base dell’Amphibious Combat Vehicle (ACV), fornito in partnership con BAE Systems. In Italia, invece, il SUPERAV, equipaggiato con i sistemi d’arma di Leonardo, è alla base del Veicolo Blindato Anfibio (VBA).

Questo elemento rafforza il posizionamento del mezzo come piattaforma già adottata in contesti militari di primo piano e destinata ora a supportare anche il rinnovamento della componente anfibia spagnola.

Le dichiarazioni di Nazario Bianchini e Frank Torres

Nazario Bianchini, Head of Sales IDV, ha dichiarato che il contratto firmato con Indra consentirà a IDV di consegnare una piattaforma blindata anfibia all’avanguardia, permettendo alla Spagna di rinnovare e ampliare la propria flotta di veicoli per la Difesa Nazionale e di affrontare in modo efficace le sfide operative attuali e future.

Frank Torres, CPO e Direttore Generale di Indra Land Vehicles, ha definito la collaborazione con IDV un passo decisivo per dotare la Fanteria di Marina spagnola delle capacità richieste dagli scenari attuali e per avviare una relazione industriale stabile e di lungo periodo. Torres ha inoltre evidenziato che il contratto, insieme alla consegna di nuove varianti specializzate da parte di Indra, contribuirà a migliorare le capacità anfibie delle Forze Armate e a costruire una base industriale solida, innovativa e lungimirante.

Una partnership strategica per futuri programmi nel settore difesa

Con questo contratto, Indra Land Vehicles e IDV pongono le basi per una partnership strategica destinata, secondo quanto previsto, a estendersi a futuri programmi e sviluppi congiunti.

L’obiettivo indicato è promuovere innovazione, sovranità tecnologica e competitività del settore della difesa in Spagna, in un quadro che unisce modernizzazione operativa, sviluppo industriale nazionale e cooperazione internazionale tra due attori di primo piano nel comparto dei veicoli militari anfibi.

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