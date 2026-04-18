Ausiliari nelle forze di polizia, i sindacati si dividono dopo le parole di Meloni alla Camera

La protesta unitaria di febbraio contro il piano sui Carabinieri ausiliari

La prima reazione compatta dei sindacati di Polizia risale a febbraio, quando le principali sigle della Polizia di Stato contestarono con una lettera alla Presidenza del Consiglio l’ipotesi di introdurre 12 mila Carabinieri ausiliari. In quel passaggio, il punto centrale della contestazione era lo squilibrio tra i corpi, con la denuncia di risorse concentrate sull’Arma mentre la Polizia continua a fare i conti con una pesante carenza di organico.

In quella fase, la critica sindacale era netta: rafforzare soltanto i Carabinieri avrebbe alterato l’equilibrio del comparto sicurezza, con il rischio di penalizzare le forze a ordinamento civile e di accentuare una lettura più militarizzata della sicurezza interna.

Il passaggio successivo: Meloni alla Camera parla di “forze di polizia”

Il quadro si è però complicato dopo il recente intervento della presidente del Consiglio alla Camera. Nel suo discorso, Giorgia Meloni ha fatto riferimento non solo agli ausiliari dei Carabinieri, ma agli ausiliari per le forze di polizia, parlando di circa 10 mila volontari in ferma prefissata da impiegare in attività di sicurezza e controllo del territorio.

È questo il punto che ha cambiato il tono del confronto. Se a febbraio il bersaglio sindacale era un piano percepito come cucito sull’Arma dei Carabinieri, le parole pronunciate in Aula hanno lasciato emergere una formulazione più ampia, che ha aperto interpretazioni diverse anche all’interno dello stesso fronte sindacale.

Il SILP CGIL: “Non risolvono le carenze strutturali”

La presa di posizione più dura e più recente è quella del SILP CGIL, che ha bocciato l’impostazione illustrata dalla premier. Per il segretario generale Pietro Colapietro, gli ausiliari non rappresentano una risposta alle carenze strutturali degli organici, ma rischiano piuttosto di aumentare la precarietà nel lavoro di polizia.

Il sindacato mette in discussione soprattutto tre aspetti: i numeri rivendicati dal governo sulle assunzioni, l’effettiva capacità della misura di colmare i vuoti negli organici e la qualità della formazione prevista per il nuovo personale. Sullo sfondo resta anche una obiezione di carattere ordinamentale: il timore che questo tipo di intervento finisca per spostare ancora di più il baricentro del sistema verso una logica militarizzata.

I dubbi su contratto, formazione e impiego operativo

Nelle obiezioni del SILP CGIL c’è anche un forte elemento pratico. Il sindacato chiede di chiarire cosa sarebbero gli ausiliari, con quale inquadramento verrebbero impiegati, quale contratto avrebbero, quale salario percepirebbero e soprattutto con quale preparazione verrebbero mandati sul territorio.

La preoccupazione riguarda in particolare la possibilità che, a fronte di un rapporto di durata limitata, i tempi di formazione siano troppo brevi rispetto alla complessità delle funzioni richieste. È un tema che investe non soltanto l’organizzazione del lavoro, ma anche l’efficacia e la tenuta complessiva del servizio di sicurezza.

Il SAP apre: bene l’annuncio se serve a colmare le carenze

Di segno diverso la posizione del SAP. Dopo l’intervento della premier, il segretario generale Stefano Paoloni ha espresso una valutazione favorevole sull’ipotesi di assumere circa 10 mila ausiliari per le forze di polizia, definendola un’iniziativa importante per rafforzare sicurezza e controllo del territorio.

Il punto, nella lettura del SAP, è che la misura può essere utile se serve davvero a compensare le carenze organiche degli apparati di sicurezza. In questo senso, la posizione appare diversa rispetto alla protesta di febbraio: non una chiusura assoluta alla figura dell’ausiliario, ma una disponibilità a valutarla se inserita in un quadro più equilibrato e non limitata a un solo corpo.

Un fronte non più compatto

È proprio qui che emerge il dato politico e sindacale più rilevante. Il fronte che a febbraio si era mosso in modo unitario contro il piano sui Carabinieri ausiliari oggi appare meno compatto. La ragione è nella differenza tra i due passaggi: prima l’ipotesi di 12 mila unità riferite all’Arma, poi il riferimento della premier a 10 mila ausiliari per le forze di polizia.

Questa distinzione, anche se ancora tutta da chiarire sul piano normativo e operativo, ha prodotto reazioni differenti. Da una parte c’è chi continua a considerare il progetto inadeguato e potenzialmente pericoloso per l’equilibrio del comparto. Dall’altra c’è chi valuta positivamente l’annuncio, a condizione che non si traduca nell’ennesima misura parziale o sbilanciata.

Il nodo resta politico oltre che operativo

Al di là delle diverse sfumature, il nodo resta aperto. I sindacati chiedono di capire se il governo intenda davvero creare una figura destinata all’intero comparto sicurezza o se le parole usate alla Camera rappresentino soltanto una formulazione politica non ancora tradotta in un impianto preciso.

È su questo punto che si giocherà il confronto delle prossime settimane. Perché la questione degli ausiliari non riguarda solo il numero delle assunzioni, ma il modello di sicurezza che il governo vuole costruire, il rapporto tra forze a ordinamento civile e militare e il modo in cui si intende affrontare una carenza di organico che i sindacati continuano a definire strutturale.

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