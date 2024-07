Straordinari in esubero a due velocità: Polizia in attesa dal 2022, Carabinieri avviano i pagamenti del 2024

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP) ha lanciato un grido d’allarme al Ministro dell’Interno, denunciando una situazione ormai insostenibile: gli straordinari del 2022 non sono ancora stati saldati.

Emergenze in aumento, pagamenti in ritardo: il paradosso della Polizia di Stato

In un’epoca di crescenti tensioni nazionali e internazionali, la Polizia di Stato si trova a fronteggiare non solo le emergenze quotidiane, ma anche una battaglia interna contro la burocrazia e i ritardi nei pagamenti. Il personale, già sottoposto a turni estenuanti e carichi di lavoro in aumento, deve fare i conti con un arretrato di circa due anni nei compensi per gli straordinari in esubero.

La situazione è paradossale: mentre si chiede agli agenti di fare gli straordinari per sopperire alla cronica carenza di personale, lo Stato non riesce a garantire una retribuzione tempestiva per questi sforzi supplementari. L’ANFP sottolinea come lo straordinario sia diventato uno strumento indispensabile per garantire la sicurezza del Paese, ma il mancato pagamento sta minando il morale e l’efficienza delle forze dell’ordine.

Il crescente malcontento tra le fila della Polizia di Stato potrebbe avere ripercussioni serie sulla sicurezza nazionale. La domanda che sorge spontanea è: quanto può reggere un sistema che chiede sacrifici continui senza garantire una giusta e tempestiva retribuzione?

Confronto con l’Arma dei Carabinieri: Due velocità nel comparto sicurezza

Il contrasto con altre forze di polizia è stridente. Mentre la Polizia di Stato attende ancora i pagamenti del 2022, l’Arma dei Carabinieri ha già avviato le procedure per il saldo degli straordinari del primo semestre 2024. Questa disparità di trattamento solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sull’equità all’interno del comparto sicurezza.

La modernizzazione dei sistemi di registrazione e pagamento, come quella adottata dai Carabinieri, potrebbe essere una soluzione. Tuttavia, anche questo approccio non è esente da criticità, come la potenziale disparità nell’accesso agli straordinari tra gradi diversi e la differenza significativa negli importi orari.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI