Approvato emendamento per la tutela legale delle Forze dell’ordine: fino a 10.000 euro di rimborso spese

Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati hanno dato il via libera a un importante emendamento governativo nell’ambito del disegno di legge 1660. La nuova normativa, che entrerà in vigore dal 2024, prevede un significativo supporto economico per le spese legali del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’emendamento introduce la possibilità di un rimborso fino a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento giudiziario a favore degli ufficiali o agenti indagati o imputati per fatti inerenti al servizio. Tale beneficio si estende anche al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti.

Un aspetto rilevante della normativa riguarda la clausola di non rivalsa: lo Stato rinuncia alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte in caso di archiviazione o di sentenze che escludano la responsabilità penale dell’ufficiale o agente. Questa disposizione non si applica, tuttavia, nei casi in cui venga accertata una responsabilità disciplinare per grave negligenza.

Il provvedimento si estende anche ai procedimenti civili e amministrativi, offrendo così una tutela legale ad ampio spettro per il personale delle Forze dell’ordine.

Per l’attuazione di questa misura, il governo ha stanziato un fondo annuale di 860.000 euro a partire dal 2024.

