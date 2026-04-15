Militare dell’Esercito trovata morta in casa nel Salento

La tragedia scoperta ieri in un comune dell’hinterland leccese

SALENTO – Una soldatessa dell’Esercito Italiano è stata trovata morta nella giornata di ieri all’interno della propria abitazione, in un comune dell’hinterland a pochi chilometri da Lecce.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per impiccagione. Subito dopo il ritrovamento del corpo è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Indagini in corso sulle cause del gesto

La militare prestava servizio a Bari. Al momento non sono note le cause che l’avrebbero spinta a compiere l’estremo gesto e non sono stati diffusi ulteriori elementi sulle sue condizioni personali o sul contesto in cui è maturata la tragedia.

Gli investigatori dell’Arma sono ora al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti e verificare ogni aspetto della vicenda. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto.

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