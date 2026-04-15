Crosetto difende Meloni dopo lo scontro Trump-Papa Leone XIV: “Tra alleati rispetto, non silenzio”

Il post di Guido Crosetto a sostegno della premier

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affidato a un post un messaggio di sostegno a Giorgia Meloni, dopo le polemiche seguite alle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro Papa Leone XIV e alla successiva presa di posizione della presidente del Consiglio.

Nel testo, Crosetto rivendica il principio secondo cui “l’amicizia tra Nazioni alleate si fonda sul rispetto, non sulla rinuncia alla propria autonomia di giudizio” e sottolinea che “essere alleati non significa accettare tutto in silenzio”. Il ministro aggiunge che “il legame tra Italia e Stati Uniti non è in discussione, così come non è in discussione la solidità dell’alleanza”, collocando così il suo intervento dentro una cornice di continuità nei rapporti tra Roma e Washington. Il contenuto del post è stato fornito dall’utente e si inserisce nel dibattito politico apertosi dopo le dichiarazioni di Trump sul Pontefice e la replica della premier.

Il riferimento a Trump e il giudizio su Meloni

Nel post, Crosetto richiama anche il rapporto politico tra il presidente americano e la premier, scrivendo che “fino a oggi il Presidente Trump ha considerato Giorgia Meloni una persona coraggiosa, determinata e attenta al bene dell’Italia”. Da qui, la difesa della leader di governo come figura che “non ha mai temuto di dire ciò che pensa”, soprattutto quando, secondo il ministro, sono in gioco “princìpi, rispetto e identità”. Il passaggio arriva dopo che Trump ha criticato duramente Meloni per le sue parole sull’attacco al Papa.

Le parole di Meloni su Trump e Papa Leone XIV

La presidente del Consiglio, rispondendo ai giornalisti a Verona, ha dichiarato che le affermazioni di Trump sul Pontefice erano “inaccettabili”. Nello stesso punto stampa, Meloni ha spiegato di aver espresso quello che pensava, aggiungendo che un suo post pubblicato alle 8.30 del mattino era già stato un segnale chiaro, al quale sono seguite parole ancora più esplicite.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Trump ha attaccato Papa Leone XIV definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”, dopo le critiche del Pontefice sugli Stati Uniti e sulla guerra di Israele contro l’Iran. Lo stesso Trump, in una telefonata al Corriere della Sera ripresa dall’agenzia, ha poi definito Meloni “inaccettabile” e si è detto “scioccato” dalle sue parole.

Crosetto: difesa dei valori italiani e delle istituzioni

Nel suo intervento, il ministro della Difesa lega la presa di posizione della premier a una dimensione nazionale e istituzionale. Crosetto scrive che Meloni, intervenendo sulla vicenda, ha detto “ciò che ogni italiano sente profondamente” e che il rapporto tra l’Italia e il Pontefice “appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura e a un sentimento che merita rispetto”. Il riferimento è al ruolo del Papa come guida della Chiesa cattolica e al valore che questa figura rappresenta, secondo il ministro, per l’identità italiana. Il testo del post è stato fornito dall’utente.

Crosetto sostiene inoltre che, in questi anni, la presidente del Consiglio abbia mostrato “coraggio, determinazione e senso di responsabilità”, sempre “nell’interesse del nostro Paese”, e aggiunge che “ieri ha parlato non per rappresentare una posizione politica ma un sentimento nazionale”. Nel passaggio finale, il ministro afferma che chi guida una Nazione deve “difendere i propri valori, le proprie Istituzioni e ciò che gli italiani considerano parte della propria identità”. Il testo del post è stato fornito dall’utente.

Il contesto politico: la maggioranza fa quadrato attorno alla premier

Le dichiarazioni di Crosetto si inseriscono in una linea di sostegno più ampia dentro la maggioranza. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che Meloni “dice quello che pensa” e che “difenderà sempre l’Italia”, dopo l’attacco del presidente americano alla capo del governo italiana.

Già nelle ore precedenti, lo stesso Crosetto aveva espresso pubblicamente vicinanza al Pontefice con un messaggio di auguri su X, mentre, secondo l’ANSA, esponenti politici di diversi schieramenti avevano manifestato solidarietà a Papa Leone XIV dopo le parole di Trump.

Italia-Usa, alleanza confermata ma autonomia rivendicata

Il cuore politico del messaggio del ministro della Difesa è nella distinzione tra fedeltà all’alleanza e autonomia di giudizio. Crosetto ribadisce infatti che il rapporto tra Italia e Stati Uniti non viene messo in discussione, ma allo stesso tempo rivendica il diritto-dovere del governo italiano di esprimere dissenso quando ritiene che siano stati colpiti valori, istituzioni e simboli ritenuti centrali per il Paese. Il testo del post è stato fornito dall’utente; il contesto della polemica è documentato dalle dichiarazioni di Meloni, dalle parole di Trump e dalle reazioni politiche successive.

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