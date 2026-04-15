Ufficiale della Marina Militare insignita della Surface Warfare Officer Pin: il riconoscimento della U.S. Navy
La cerimonia sul cacciatorpediniere USS Mason (DDG87)
Domenica 22 marzo 2026, a bordo del Destroyer Mason (DDG87) della United States Navy, il sottotenente di vascello Chiara Roscia della Marina Militare è stato insignito della Surface Warfare Officer Pin.
Si tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo per gli ufficiali della U.S. Navy destinati agli assetti di superficie, ottenuto solo al termine di un rigoroso programma di addestramento e qualificazione, articolato in un percorso complesso e caratterizzato da esami a difficoltà crescente.
Un traguardo ottenuto nell’ambito del Personnel Exchange Program
L’ufficiale italiano è imbarcato sull’unità statunitense dal giugno 2025, nell’ambito del Personnel Exchange Program (PEP) tra la Marina Militare e la United States Navy.
Nel corso di questa esperienza, Chiara Roscia ha saputo valorizzare al massimo il bagaglio professionale maturato negli anni di formazione in Accademia Navale e durante il precedente imbarco a bordo di nave Doria, riuscendo a conseguire tutte le abilitazioni necessarie per ottenere questa ambita qualificazione.
Formazione, integrazione e qualificazione operativa
Il conseguimento della Surface Warfare Officer Pin certifica il completamento di un percorso selettivo e altamente impegnativo. Nel caso del sottotenente di vascello Roscia, il risultato assume ulteriore valore per la capacità dimostrata di integrarsi con successo nell’equipaggio della USS Mason, operando in un contesto internazionale e altamente specialistico.
L’ufficiale della Marina Militare ha così trasformato l’esperienza maturata in Italia e il periodo trascorso a bordo dell’unità americana in un traguardo professionale di particolare prestigio.
La tradizione della spilla bagnata in acqua salata
La cerimonia si è svolta alla presenza di tutti gli ufficiali di bordo, secondo una tradizione profondamente sentita nel mondo navale statunitense.
Prima di essere appuntata sulla divisa italiana del sottotenente di vascello Chiara Roscia, la spilla è stata infatti bagnata nell’acqua salata del mare, gesto simbolico che ha accompagnato uno dei momenti più significativi del percorso professionale dell’ufficiale.
Un riconoscimento di prestigio per l’ufficiale italiano
Il conferimento della Surface Warfare Officer Pin rappresenta un passaggio di grande importanza nel percorso operativo di un ufficiale impiegato sugli assetti di superficie della U.S. Navy. Per il sottotenente di vascello Chiara Roscia, il conseguimento della qualificazione a bordo della USS Mason testimonia il valore della preparazione ricevuta, la solidità dell’esperienza maturata e la piena riuscita del percorso svolto nell’ambito del Personnel Exchange Program tra le due marine.
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