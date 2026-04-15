Caserma di Corvara, chiesti i trasferimenti di chi denunciò il maresciallo: l’inchiesta sul Villaggio Alpino Tempesti

Il caso che scuote la base militare di Corvara

L’inchiesta sulla caserma di Corvara, il Villaggio Alpino “Tempesti”, è diventata uno dei casi più delicati della cronaca giudiziaria militare per la gravità delle accuse emerse e per le forti polemiche sugli sviluppi più recenti. Al centro della vicenda c’è la gestione della base logistica, finita sotto la lente della Procura di Bolzano e della magistratura militare.

Le accuse al maresciallo comandante della base

Secondo quanto emerso nell’indagine, il maresciallo che guidava la struttura dal 2021 è accusato di una serie di presunti comportamenti ai danni del personale in servizio. Il primo filone riguarda abusi e angherie, con insulti quotidiani, umiliazioni e minacce di trasferimenti punitivi rivolte ai militari della caserma.

A questo quadro si aggiungono contestazioni relative al presunto sfruttamento del personale, che sarebbe stato impiegato come manovalanza o forza lavoro per attività non riconducibili ai normali compiti di servizio. Nell’inchiesta rientrano anche ipotesi di uso improprio della struttura, tra cui la realizzazione di una sala massaggi a uso esclusivo e irregolarità nella gestione dello spaccio interno.

I reati ipotizzati nell’inchiesta di Bolzano

Con l’avanzare degli accertamenti, il fascicolo si è ampliato. Oltre ai maltrattamenti, gli inquirenti hanno esteso le verifiche a ipotesi di corruzione in atti d’ufficio, peculato, malversazione e falsità in atti d’ufficio. Un quadro che ha aumentato il peso dell’inchiesta e la sua rilevanza anche sotto il profilo amministrativo e militare.

Chiesti i trasferimenti dei militari che denunciarono

Il punto più controverso riguarda però gli sviluppi dell’aprile 2026, quando sono stati chiesti i trasferimenti dei cinque militari che avevano denunciato i fatti. È questo il passaggio che ha acceso le polemiche più forti, perché ha coinvolto direttamente il personale che aveva contribuito a far emergere la vicenda.

La motivazione ufficiale richiamata dall’amministrazione parla della necessità di “svecchiare” l’ambiente e di ristabilire un clima lavorativo sereno, efficiente e produttivo. Una scelta che però ha sollevato dubbi e critiche, proprio perché ha colpito i denuncianti anziché limitarsi a intervenire sulla catena di comando al centro dell’inchiesta.

Il caso Brunico e la nuova catena di comando

A rendere ancora più delicata la vicenda è il cosiddetto paradosso di Brunico. Dopo l’emersione del caso, il maresciallo indagato è stato trasferito alla caserma di Brunico. Successivamente, però, la catena di comando è stata riorganizzata in modo che la base di Corvara ricadesse sotto la giurisdizione di Brunico.

Di fatto, secondo quanto ricostruito, i militari rimasti nella struttura sarebbero rimasti indirettamente sotto l’autorità dell’indagato prima che venissero chiesti i loro trasferimenti. Un elemento che ha alimentato ulteriori interrogativi sulla gestione interna del caso.

Le perquisizioni della Guardia di Finanza

Sul piano investigativo, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni a sorpresa nella base “Tempesti” e in abitazioni private. Durante gli accertamenti sarebbero stati sequestrati documenti e materiale video, considerati utili per ricostruire quanto accaduto all’interno della caserma e verificare la fondatezza delle accuse.

Gli interventi del Ministero della Difesa e dell’Esercito

Nel gennaio 2025 il Ministero della Difesa ha inviato un team di psicologi presso la struttura per valutare il clima interno e fornire supporto al personale. Parallelamente, l’Esercito Italiano ha avviato approfondimenti interni, mentre sul fronte giudiziario sono andati avanti anche gli accertamenti della Procura Militare di Verona accanto a quelli della Procura ordinaria.

Cos’è il Villaggio Alpino Tempesti di Corvara

Il Villaggio Alpino “Tempesti” è una base logistica e addestrativa d’élite nel cuore delle Dolomiti. La struttura riveste un ruolo importante per le attività militari in ambiente montano e per questo la vicenda ha assunto un rilievo che va oltre la dimensione locale.

Secondo quanto emerso, la base ospiterebbe spesso anche esponenti della politica, delle forze armate e della magistratura durante periodi di licenza, un aspetto che ha contribuito ad alimentare sospetti e polemiche su possibili favoritismi o coperture.

Perché l’inchiesta sulla caserma di Corvara fa discutere

Il caso di Corvara è diventato emblematico perché mette insieme presunti abusi di potere, ipotesi di reato gravi e il tema, molto sensibile, della tutela di chi decide di denunciare. La richiesta di trasferimento dei militari che avevano segnalato i fatti ha trasformato l’inchiesta in un caso ancora più delicato, destinato a far discutere sul piano giudiziario, militare e istituzionale.

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