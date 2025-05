Roma, Incidente con Defender dell’Esercito: un morto

Ancora un incidente mortale a Roma. Un uomo 59 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro avvenuto in piazza san Giovanni Battista de La Salle, la strada che incrocia la Circonvallazione Cornelia, con via Aurelia, e via Baldo degli Ubaldi, tra Boccea e Val Cannuta. Sul posto i medici del 118, la polizia locale di Roma Capitale e i militari dell’Esercito.

Già, perché nell’impatto avvenuto all’una della notte del 14 maggio, è rimasto coinvolto anche un mezzo militare a pochi metri del Mc Donald’s. Secondo quanto appreso da RomaToday, M.P., queste le iniziali del 59enne, era in sella al suo Honda Sh 300 quando, all’incrocio, si è scontrato con mezzo defender dell’Esercito. L’impatto è stato violento. I militari hanno subito soccorso lo scooterista allertando i soccorsi. I medici hanno tentato di rianimare l’uomo ma, arrivato al policlinico Gemelli, il suo cuore aveva già smesso di battere. La salma è stata messa disposizione della magistratura per l’autopsia.

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati dal gruppo pronto intervento traffico, come da prassi, e il militare alla guida del defender, un 41enne, è stato sottoposto all’etilometro, il cui è esisto è stato negativo. Era in compagnia di un collega e i due stavano smontando dal servizio. Le indagini della polizia locale diranno di più sulla dinamica. Sotto la lente di ingrandimento anche il semaforo che regola l’attraversamento dell’incrocio, che sarebbe stato rosso al momento del passaggio di uno dei mezzi coinvolti. Si tratta della 41esima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

