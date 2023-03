Roma, il bar dell’Agenzia delle Entrate non fa scontrini dal 2018

Prendo un coltello e l’ammazzo”, queste le minacce che un barista ha urlato contro l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, tornato nel locale che si trova nel palazzo degli uffici dell’Agenzia delle Entrate dove nel 2018 aveva documentato la mancata emissione degli scontrini da parte del titolare. Una visita che l’uomo non ha gradito, tanto da portarlo a strattonare e spingere sia il cameraman che l’inviato della trasmissione satirica di Canale 5. Il tutto documentato dalle immagini video poi andate in onda nel corso della trasmissione sulle reti Mediaset.



L’aggressione è stata documentata all’interno del bar che si trova nella sede dell’Agenzia delle Entrate Eur 6 Torrino, in via Canton. Una volta nel locale, con una camera nascosta, la troupe di Striscia la Notizia ha mostrato le immagini del 2018, quando già era stato documentato la mancata emissione degli scontrini fiscali. Accertato nuovamente l’illecito Ghione si è presentato nuovamente nel locale, ma la sua presenza ha scatenato la reazione del barista.



Come una furia l’uomo ha prima spintonato il cameraman e poi l’inviato di Striscia al grido di “avete rotto er caz**”. “Prendo il coltello e vi ammazzo” ha urlato il barista contro l’inviato e la troupe di “Striscia la Notizia” dopo averli scaraventati a terra e presi a botte. La scena violenta, ripresa con il cellulare anche da una persona sul posto, ha visto poi l’intervento di due agenti di polizia in borghese presenti nelle vicinanze e avvicinati dallo stesso Jimmy Ghione.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!