Attaccano all’altalena una pecora e la scuoiano viva e poi la mangiano in un parco giochi: arrestati due tunisini

Si tratta di Ghaddum Waddah di 30 anni e Wadia Mchirgi di 19 anni, il primo già colpito dall’obbligo di dimora, per una rissa nella quale il giovane ha riportato delle lesioni, il secondo dal divieto di dimora per minaccia e lesioni.

Questo quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Pizzoli e che hanno portato due Gip del Tribunale dell’Aquila, Guendalina Buccella e Giovanni Spagnoli, in due ordinanze separate, ad inasprire nei riguardi di due ragazzi, di origini tunisine, la misura del carcere proprio per la gravità del gesto.

Qui l’animale è stato sollevato, poi appeso ad un’altalena e poi sgozzato quindi scuoiato, cotto e mangiato. Il tutto in pieno pomeriggio. Ricostruzione macabra che ha portato i due Gip del Tribunale dell’Aquila a mandare in carcere i primi due stranieri identificati per “aver sgozzato brutalmente una pecora nel parco pubblico appendendo la carcassa ai giochi per i bambini, girando diversi video poi pubblicati sui social”, un “rischio di recidiva – si legge nella misura custodiale- con riferimento alla commissione di reati commessi con violenza alle persone, un difetto di resipiscenza” che denota “l’irrefrenabile pulsione alla commissione di reati commessi in particolare platealmente e con violenza”.

Di qui l’apertura per i due tunisini, della porta del carcere di Preturo. Le indagini vanno avanti e sono mirate ovviamente all’identificazione di tutto il gruppo di stranieri che dovrà rispondere di uccisione di animale in luoghi pubblico e macellazione clandestina. Da accertare infine anche se la pecora sia stata regolarmente acquistata oppure rubata a qualche allevatore della zona.

