Matera, morti due vigili del fuoco. Il sindaco: “Stavano salvando una famiglia dalle fiamme”

Due vigili del fuoco sono morti oggi pomeriggio a Nova Siri, in provincia di Matera. Erano impegnati nelle operazione di spegnimento di un incendio di vegetazione. L’incidente si è verificato in contrada Cozzuolo.

Le reazioni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli, il seguente messaggio: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile del Fuoco Coordinatore Nicola Lasalata e del Vigile del Fuoco Esperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

“In attesa che vengano accertate le dinamiche del tragico incidente porgo ai loro cari le mie più sentite condoglianze”. Lo scrive sui social, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.

“Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme”. Sono le parole del sindaco di Nova Siri (Matera), Antonello Mele. Secondo quanto si è appreso, entrambi avevano 45 anni ed erano di Matera.

“Esprimo profondo cordoglio alle famiglie dei due vigili del fuoco che oggi hanno perso la vita mentre cercavano di spengere un incendio in provincia di Matera.Sono vicino a tutto il Corpo dei VV.FF in questo momento di lutto. Sempre grato per il loro lavoro e sacrificio”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, “subito dopo aver appreso la notizia della tragica morte dei due Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che sta interessando una contrada del comune di Nova Siri si è recato sul posto accompagnato dal dirigente della Protezione civile regionale, Giovanni Di Bello”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta lucana. “Una notizia che – ha detto il governatore lucano – mi sconvolge, perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro. Attendiamo di comprendere le dinamiche dell’accaduto dagli stessi Vigili del fuoco. Intanto desidero esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei due pompieri”, ha concluso Bardi.

“Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale” ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”.

“Abbiamo appreso con dolore la notizia del tragico incidente accaduto oggi pomeriggio che ècostato la vita a due Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio boschivo in provincia di Matera. L’incidente ci conferma tristemente quanto sia complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi e ci impone di ricordare che, al di là delle azioni dolose, i comportamenti scorretti oltre a causare danni ingenti al nostropatrimonio naturale possono mettere in serio pericolo glioperatori impegnati nello spegnimento”. Così il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “Alle famiglie delle vittime vanno le nostre condoglianze e a nome di tutto il Servizio nazionale della Protezione civile esprimo vicinanza al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”,aggiunge Curcio.

“La morte di due vigili del fuoco nella campagne di Matera mentre operavano con coraggio per spegnere un incendio, è una tragedia immane che ci lascia tutti sgomenti. Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie di questi due autentici eroi e la solidarietà della Cisl nei confronti dell’intero corpo dei vigili del fuoco. Persone straordinarie che ogni giorno lottano per salvare vite umane, impegnati nella difesa del territorio. Servizio che svolgono con professionalità , altruismo, senso di responsabilità”. Lo scrive sui social il leader della Cisl Luigi Sbarra.