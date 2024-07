Maresciallo dell’Esercito salva donna che voleva gettarsi dal cavalcavia

Sora – Attimi di concitazione lunedì sera sul cavalcavia della superstrada Sora-Avezzano, dove una donna di 57 anni stava per compiere un gesto estremo gettandosi nel vuoto. Provvidenziale è stato l’intervento di un maresciallo dell’esercito di 47 anni, in servizio presso il 41° Reggimento Imint di stanza a Cordenons di Sora, che transitando in quel momento è riuscito a fermare la donna e a metterla in salvo.

Tutto è accaduto intorno alle 23, quando il sottufficiale ha notato la signora camminare sul bordo del cavalcavia reggendosi al guardrail, in evidente stato di agitazione. Compresa la gravità della situazione, il militare si è subito fermato e avvicinato alla donna, cercando prima di attirare la sua attenzione e poi di stabilire un contatto verbale. Con calma e determinazione è riuscito a farla desistere dal proposito suicida e ad allontanarla dal parapetto, tranquillizzandola fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sora e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la signora presso l’ospedale di Cassino, dove ha potuto ricongiungersi con i familiari. Determinante è stata la prontezza di spirito e la professionalità del maresciallo che, mantenendo il sangue freddo, è riuscito ad evitare il peggio. Un gesto eroico che ha salvato una vita.

A seguito dell’episodio, il Presidente della Provincia Luca Di Stefano ha inviato una lettera ad Anas chiedendo di potenziare le barriere di sicurezza sul cavalcavia, tristemente noto per essere stato in passato teatro di analoghi tentativi di suicidio. Un intervento necessario per evitare che simili drammi possano ripetersi.

