Qualificati gli Operatori di Blindo Centauro II: I nuovi esploratori sono pronti ad operare in tutti i contesti operativi

Completato, alla Scuola di Cavalleria, il corso di aggiornamento per l’acquisizione della qualifica su Centauro II. Nel corso delle sedici settimane, gli equipaggi hanno imparato ad operare nelle diverse postazioni a bordo della Blindo Centauro II, in tutti i contesti operativi, utilizzando gli innovativi sistemi di bordo della torretta e dello scafo del mezzo. Presso la caserma Floriani di Torre Veneri, sede del Reggimento Addestrativo, il Generale di Brigata Claudio Dei, Comandante della Scuola di Cavalleria, ha consegnato gli attestati ai 30 corsisti, componenti degli equipaggi del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) tra i primi a frequentare l’iter formativo sul nuovo mezzo. ​

Il Comandante della Scuola ha incitato i corsisti ad essere dei validi Cavalieri, ribadendo l’importanza dell’incarico “Esploratore”, pedina fondamentale dell’impiego operativo della Cavalleria di Linea.​

La Scuola di Cavalleria continua nella sua missione di formare il personale dell’Esercito destinato ad operare nell’ambito delle Unità blindo – corazzate, contribuendo allo sviluppo delle capacità operative dell’Arma di Cavalleria in linea con le esigenze richieste dai nuovi scenari operativi.​

