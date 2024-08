Aggredito per strada da uomini col passamontagna: gli tagliano la lingua e lo massacrano

Un pizzaiolo 32enne di Gioiosa Jonica, I.Z., è ricoverato in gravi condizioni a causa delle ferite multiple riportate dopo essere è stato brutalmente attaccato e ferito con calci, pugni e un’asta di ferro. Non contenti, in un gesto crudele e primitivo, gli aggressori gli hanno “mutilato” una parte della lingua. L’attacco è stato portato a termine da due uomini con il volto coperto da passamontagna, in un vero e proprio agguato.

L’aggressione, come riporta la Gazzetta del Sud, è avvenuta lungo la strada provinciale 5, che collega Marina di Gioiosa a Gioiosa Jonica, nella contrada Lonia. I passanti e il personale medico del 118 sono intervenuti prontamente, e la vittima è stata trasportata in elisoccorso al Gom di Reggio Calabria, dove è stata ricoverata in codice rosso e con prognosi riservata.

L’amputazione di una parte della lingua con un’arma da taglio potrebbe non essere solo l’esito di un violento sfogo. Le prime ipotesi degli investigatori suggeriscono che il taglio della lingua sia stato una “punizione” esemplare per il pizzaiolo, colpevole, forse, di aver parlato troppo e male di qualcuno o di aver divulgato informazioni riservate.

La comunità è rimasta scossa da questo episodio, che mette in luce un livello di violenza inaudito e solleva interrogativi su possibili faide o vendette personali. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire i motivi alla base di questo attacco e per portare i responsabili di fronte alla giustizia.