Roma, esplosione distributore di benzina: oltre 21 feriti (fra cui 9 poliziotti)

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di distanza. L’esplosione è avvenuta nei pressi di un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino.

Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco, l’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze.

Tante le telefonate ai numeri d’emergenza di cittadini che hanno sentito il boato. Ci sarebbero almeno 21 feriti. Nove poliziotti, un vigile del fuoco e un soccorritore del 118 sono rimasti ustionati nell’esplosione. Nessuno di loro è in pericolo di vita.Al momento l’Ares 118 ha trasportato 5 feriti in ospedale: 3 all’Umberto I e 2 al San Giovanni. Hanno tutti riportato lievi ustioni e ferite dovute allo scoppio di vetri. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area. Il 118 è ancora sul posto per eventuale assistenza

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, i pompieri erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura e, quando sono arrivati, c’è stata l’esplosione, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto.La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Sarebbero rimasti feriti anche alcuni passanti. I pompieri sono ancora impegnati per mettere in sicurezza l’area e accertare le cause dell’esplosione. Al momento non si esclude che sia stata provocata da gas.

Effetto a catena

L’incendio di via Gordiani «non è ancora domato, l’esplosione sta provocando effetti a catena». Lo ha detto la portavoce procura di Roma, Elisabetta Accardo, a SkyTg24. «Quindi la nostra priorità in questo momento – ha aggiunto – è bonificare l’area e verificare se ci sono persone in pericolo nelle vicinanze. Il bilancio provvisorio è di 8 poliziotti ustionati, non corrono pericolo di vita».Meloni in contatto con GualtieriLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, segue le conseguenze dell’esplosione. La premier ha sentito il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.La paura dei cittadini: svegliati dal boato«Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato». Così Paola, abitante di un condominio di via dei Gordiani, descrive gli attimi di paura provati stamani subito dopo l’esplosione avvenuta a Roma. «Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terromoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione» dice Francsco, inquilino di uno stabile accanto.Procura avvia indagineLa Procura di Roma attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine intervenute per l’esplosione avvenuta via dei Gordiani a Roma. Alla luce dell’incartamento i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, apriranno un fascicolo di indagine. Le cause della forte deflagrazione sono in via di accertamento