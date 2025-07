Crosetto: “La Sicilia sarà la prima base al mondo fuori dagli USA per formare piloti F-35”

DECIMOMANNU (Cagliari) – Nella base aerea di Decimomannu è atterrata l’innovazione. Con una cerimonia solenne e carica di significati, è stata celebrata la consegna delle Aquile di pilota militare, ma il vero protagonista della giornata è stato l’IFTS – International Flight Training School, fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare Italiana in collaborazione con Leonardo.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, presente all’evento, ha acceso i riflettori su una realtà che sta riscrivendo le regole della formazione militare nel mondo. “Leonardo sviluppa il miglior aereo addestratore del mondo – ha affermato – diventato ormai il punto di riferimento internazionale, tanto da essere scelto da Singapore e Israele per le proprie forze aeree”.

L’addestratore che unisce tecnologia e strategia internazionale

Crosetto non ha nascosto la complessità del progetto: “È un prodotto d’eccellenza, ma ha un costo superiore rispetto ad alcuni concorrenti. Come si supera questo ostacolo? Condividendo: nasce così l’IFTS, la scuola dove l’eccellenza ingegneristica italiana e l’esperienza operativa dell’Aeronautica si fondono, offrendo formazione avanzata per piloti di tutto il mondo”.

Un modello unico che non solo eleva il profilo internazionale dell’Italia, ma porta valore economico e occupazionale al territorio, favorendo sinergie tra settore militare, industria e innovazione.

Una scommessa che guarda oltre i confini

Ma il progetto non si ferma alla Sardegna. Crosetto ha annunciato l’intenzione di estendere l’IFTS anche in Sicilia, trasformando l’Italia nel primo Paese al mondo – al di fuori degli Stati Uniti – dove verranno formati i piloti degli F-35, i più avanzati caccia multiruolo di quinta generazione.

Un traguardo che si somma a un altro primato: Cameri (Piemonte) è l’unico luogo fuori dagli USA dove gli F-35 vengono assemblati, un segno evidente di centralità italiana nel panorama della difesa internazionale.

La difesa come motore di sviluppo

“Il futuro si costruisce facendo della difesa un motore sociale, economico e tecnologico”, ha sottolineato Crosetto. E Decimomannu ne è un esempio concreto. L’IFTS non è solo una scuola di volo: è un ecosistema di competenze, un ponte strategico tra alleati, una leva di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

Un’opportunità per la Sardegna e l’Italia intera

Grazie all’IFTS di Decimomannu, la Sardegna si candida a diventare hub internazionale per l’addestramento dei piloti da combattimento, attirando investimenti, know-how e relazioni strategiche con Paesi partner. Un’opportunità di crescita per l’intera regione e un esempio tangibile di come la difesa possa essere volano di progresso, e non solo deterrente militare.

