Cibo dalla mensa della caserma alla rosticceria di un parente: arrestato militare

Un militare dell’Aeronautica, in servizio a Martina Franca, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per furto e trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il militare è stato sorpreso in possesso di derrate alimentari, che aveva caricato sulla sua auto e che avrebbe sottratto dalla mensa della base pugliese. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe consegnato alla rosticceria di un parente la refurtiva. Intanto è stata disposta la momentanea sospensione dell’esercizio commerciale. Un’inchiesta è stata aperta anche dalla Forza Armata.

Il militare arrestato, a quanto si è appreso, appartiene al 16esimo Stormo «Protezione delle Forze» di Martina Franca. Sulla sua condotta i carabinieri della locale Compagnia stavano indagando da giorni.