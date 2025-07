Difesa 4.0: l’Esercito Italiano inaugura il nuovo Security Operation Center contro le minacce cyber

​​​​Ieri, presso la sede del Comando C4 Esercito, organo deputato alla gestione, allo sviluppo e alla sicurezza delle infrastrutture di rete e dei sistemi informativi, il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, ha inaugurato il nuovo Security Operation Center (SOC) di Forza Armata, centro operativo responsabile della sicurezza cibernetica che monitora, analizza e risponde alle minacce informatiche.



Nel corso della cerimonia, il Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, Generale di Divisione Luciano Antoci, dal quale il SOC dipende, ha illustrato le nuove capacità professionali e tecnologiche acquisite dall’Esercito Italiano nell’ambito della Cyber Defence, sottolineando come questo traguardo sia in linea con il profondo e ambizioso processo di potenziamento e ammodernamento intrapreso dalla Forza Armata.



All’evento hanno partecipato rappresentanti dei più importanti partner di settore, a conferma della costante e proficua cooperazione che l’Esercito ha instaurato con l’Industria.



​​Il nuovo SOC, sintesi di spiccate professionalità e moderne tecnologie, si fonda sulla solida sinergia tra operatori di Forza Armata altamente qualificati e sistemi cyber evoluti, con lo scopo di garantire all’intera Organizzazione un elevato grado di sicurezza e resilienza delle reti, in contrasto all’attuale minaccia e a salvaguardia del patrimonio informativo dell’Esercito.

