Quando l’addestramento diventa eroismo: militare dell’esercito italiano si tuffa nel canale e salva una donna

MARRUBIU – Un gesto di grande coraggio ha evitato una tragedia nelle prime ore del mattino di ieri a Marrubiu, piccolo centro dell’Oristanese. Un militare dell’Esercito Italiano, il graduato aiutante Efisio Murgia, 44 anni, ha salvato una donna che rischiava di annegare nel canale di irrigazione che attraversa l’abitato.

L’intervento coraggioso del militare

L’episodio si è verificato poco prima delle 7 del 29 agosto, quando Murgia, in servizio presso il V° reggimento genio guastatori di Macomer, stava uscendo di casa per recarsi in caserma. Il militare ha notato due donne che chiedevano aiuto nei pressi del canale. Senza esitazione, ha fermato l’auto e si è gettato vestito nelle acque limacciose dove una signora di mezza età stava annaspando.

“La donna era sotto shock e non collaborava,” ha raccontato Murgia. “Nonostante la forte corrente, sono riuscito a riportarla in superficie con l’aiuto di un altro passante, un mio compaesano.” I soccorritori hanno poi atteso l’arrivo dell’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna in ospedale per accertamenti.

Formazione militare al servizio della comunità

Murgia, che ha descritto il suo intervento come “un gesto spontaneo”, ha sottolineato l’importanza dell’addestramento ricevuto: “Come tutti i militari, sono stato formato per soccorrere le persone in situazioni di emergenza.”

Il militare, che fin da ragazzo sognava di indossare una divisa, ha espresso il desiderio di incontrare la donna salvata per sincerarsi delle sue condizioni. “Non la conoscevo prima di questo episodio,” ha affermato. “Spero che sia già tornata a casa e che stia bene. Appena possibile, andrò a trovarla per chiederle come sta.”

Questo atto di eroismo sottolinea l’importanza della prontezza e del coraggio dei membri delle forze armate, anche al di fuori del servizio attivo. Il tempestivo intervento di Efisio Murgia ha dimostrato come la formazione e lo spirito di servizio dei militari possano fare la differenza in situazioni di emergenza, salvando vite umane e servendo la comunità in modi inaspettati.



