Ruba un’auto della polizia: inseguito si schianta contro un palazzo. Arrestato

Tutto è iniziato intorno alle 5 quando dalla sala radio di polizia e carabinieri è stata diramata una nota di ricerca di una vettura della polizia stradale (una Skoda station wagon) che era stata rubata poco prima in autostrada, pare dalle parti di Genova, e che era stata segnalata in centro a Piacenza. Una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri l’ha intercettata in via San Bartolomeo ed è subito scattato l’inseguimento, mentre arrivavano a tutta velocità anche le volanti della questura.

Il ladro, alla guida della pattuglia della stradale, ha imboccato via Campagna contromano arrivando in piazza Borgo e poi lungo via Garibaldi e via Sant’Antonino, si è diretto verso via Sopramuro, anche qui contromano e a gran velocità. Giunto in piazzetta Plebiscito, il fuggitivo si è schiantato prima contro le fioriere in cemento, finendo poi contro una delle colonne di palazzo Inps.

Sceso al volo, è scappato a piedi in via Mazzini mentre i carabinieri e gli agenti delle volanti lo hanno inseguito e bloccato in via Mentana.

Per lui son scattate subito le manette e ora si trova in questura. Sono ancora da chiarire le circostanze del furto, come abbia fatto a impossessarsi della vettura della polizia stradale e perché si sia diretto proprio verso Piacenza.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI