Militare 38enne stroncato dal cancro: la comunità si mobilita con una raccolta fondi

La comunità di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia è stata colpita dalla prematura scomparsa di Ferruccio Piccinini, militare e arbitro di calcio, morto a soli 38 anni dopo una breve ma intensa battaglia contro un tumore. Originario di Teano, in provincia di Caserta, Piccinini prestava servizio presso la caserma di Cordenons e si era fatto apprezzare come arbitro nella sezione “Guarini” di Pordenone.

Una comunità in lutto: il ricordo dei colleghi

La notizia della sua morte, avvenuta nella casa di cura “Villa Azzurra” di Terracina, ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi e amici. Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di Pordenone, Manuel Giacomazzi, lo ha ricordato come “un vortice di entusiasmo e passione arbitrale”, sottolineando la sua dedizione e il suo spirito positivo anche nei momenti più difficili della malattia.

Solidarietà in azione: la raccolta fondi per la famiglia

In risposta a questa tragica perdita, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la famiglia di Piccinini. L’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione, raccogliendo in soli due giorni oltre 25.000 euro grazie a più di 500 donazioni. Questi fondi saranno destinati alla moglie Virginia e al giovane figlio Andrea, lasciati prematuramente senza il loro caro. (clicca qui per partecipare alla raccolta fondi)

Gli organizzatori della raccolta hanno descritto Piccinini come un uomo e un soldato che ha lasciato un’impronta indelebile su tutti coloro che lo hanno conosciuto. “Nessuna parola potrà mai descrivere ciò che ha trasmesso a chiunque abbia incrociato il suo cammino”, hanno scritto, evidenziando l’impatto positivo che Ferruccio ha avuto sulla comunità.

Questa mobilitazione spontanea dimostra quanto Piccinini fosse amato e rispettato, non solo nell’ambiente militare e sportivo, ma in tutta la comunità locale. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma il sostegno mostrato verso la sua famiglia è testimonianza del profondo affetto e della stima di cui godeva.

La storia di Ferruccio Piccinini, pur nella sua tragicità, diventa così un esempio di come una comunità possa unirsi nel dolore e trasformarlo in un gesto concreto di solidarietà, onorando la memoria di un uomo che, nonostante la giovane età, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molti.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI