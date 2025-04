Putin investe 98 miliardi nella marina russa mentre Trump punta sulla Groenlandia

Due potenze mondiali annunciano mosse strategiche che potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici. La Russia rafforza il proprio arsenale navale, mentre gli Stati Uniti guardano con interesse ai territori artici.

Mosca Punta sul Potere Marittimo

Vladimir Putin ha annunciato un investimento colossale nella flotta russa: “Per il prossimo decennio sono stati stanziati otto bilioni e 400 miliardi di rubli (oltre 98 miliardi di dollari) per la costruzione di nuove navi e imbarcazioni per la Marina russa”, secondo quanto riportato dalla Tass.

Il presidente russo ha sottolineato: “La Marina ha svolto e svolge un ruolo cruciale nel garantire la difesa e la sicurezza della Russia, nonché la protezione dei suoi interessi nazionali”.

La Casa Bianca e la Groenlandia

Dall’altra parte, Donald Trump intende persuadere e non invadere la Groenlandia. È quanto emerge dai piani al vaglio del consiglio per la sicurezza nazionale, che sta lavorando per tradurre in azioni la volontà del presidente di ottenere l’isola più grande del mondo.

Strategie Americane

Il New York Times riporta che i piani all’esame non sono chiari ma lo staff del presidente non ha mai seriamente considerato l’opzione militare per la Groenlandia, al di là delle parole di Trump che non l’ha mai esclusa.

Le politiche allo studio puntano sulla persuasione invece che sulla coercizione e promuovono uno sforzo di pubbliche relazioni volto a convincere la popolazione locale a unirsi agli Stati Uniti. Fra le opzioni c’è quella di campagne pubblicitarie e sui social per influenzare l’opinione.

La Groenlandia rimane tuttavia fermamente contraria alle ambizioni di Trump.

