Minaccia di Trump alla NATO: 35.000 soldati pronti a lasciare la Germania
Il “Day One” permanente di Donald Trump colpisce ancora, e questa volta il bersaglio è il cuore pulsante della difesa atlantica in Europa. Le indiscrezioni corrono veloci da Washington a Berlino: la Casa Bianca sta valutando seriamente il ritiro totale del contingente USA dalla Germania. Parliamo di circa 35.000 soldati che potrebbero fare le valigie, smantellando basi storiche che per decenni hanno garantito la stabilità del Vecchio Continente.
Non è solo una minaccia diplomatica, è un terremoto geopolitico che rischia di mandare in frantumi l’architettura della NATO così come l’abbiamo conosciuta dal 1949 a oggi.
Paga o te ne vai: il ricatto del 5% del PIL
Il motivo dietro questa mossa non è un segreto: i soldi. Trump non ha mai nascosto la sua insofferenza verso quelli che definisce “alleati morosi”. La pressione è diventata insostenibile: l’amministrazione americana esige che i paesi europei portino la spesa militare al 5% del PIL, una cifra astronomica rispetto all’attuale (e già sofferto) obiettivo del 2%.
La linea di Trump è brutale: chi non paga non solo perde la protezione militare sul campo, ma potrebbe vedersi sospeso il diritto di voto sulle decisioni strategiche dell’Alleanza. Per il tycoon, la NATO non è un club di mutuo soccorso, ma un servizio di sicurezza che l’Europa deve smettere di dare per scontato.
Destinazione Ungheria? L’asse con Orbán sfida Bruxelles
Mentre la Germania di Scholz finisce dietro la lavagna, Trump guarda altrove. Le fonti riportate da testate come The Telegraph e ANSA suggeriscono uno scenario ancora più provocatorio: lo spostamento delle truppe verso l’Ungheria.
Scegliere il paese di Viktor Orbán — leader europeo più vicino alle posizioni del Cremlino e spesso in rotta di collisione con i vertici UE — è un segnale politico chiarissimo. Se il piano dovesse concretizzarsi, gli Stati Uniti sposterebbero il proprio baricentro militare verso Est, premiando la fedeltà politica a scapito della coesione atlantica tradizionale.
Un’Europa senza scudo: le conseguenze per la sicurezza
Le reazioni nelle cancellerie europee oscillano tra il panico e l’urgenza. Senza i 35.000 uomini di stanza nelle basi tedesche (come Ramstein, snodo logistico globale per gli USA), la capacità di risposta rapida in caso di aggressione russa verrebbe drasticamente compromessa.
L’indebolimento della NATO non è più un’ipotesi accademica ma una realtà operativa. Se Trump decidesse di bypassare il Congresso utilizzando i propri poteri esecutivi (memore dei blocchi subiti nel 2020), l’Europa si ritroverebbe nuda nel momento di massima tensione con Mosca. La domanda che ora circola nei corridoi di Bruxelles è solo una: l’Unione Europea è pronta a difendersi da sola o il prezzo dell’orgoglio sarà la propria sottomissione geopolitica?
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