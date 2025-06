Promozioni dei Generali: il CdM approva le nuove nomine ai vertici della Difesa

Le decisioni del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deliberato un pacchetto di nomine e promozioni che interessano i vertici delle Forze Armate:

la nomina del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio a Comandante della Squadra Aerea ;

del Generale di Squadra Aerea a ; la promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata del Generale di Divisione (EI) Gianluca Carai ;

al grado di del Generale di Divisione (EI) ; la promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata del Generale di Divisione (CC) Claudio Domizi ;

al grado di del Generale di Divisione (CC) ; la promozione al grado di Generale di Squadra Aerea del Generale di Divisione Aerea (AM) Giovanni Balestri ;

al grado di del Generale di Divisione Aerea (AM) ; la promozione al grado di Ammiraglio di Squadra dell’Ammiraglio di Divisione (MM) Gianfranco Annunziata.

Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio

Il Gen. S.A. Silvano Frigerio, già Comandante delle Scuole/3ª Regione Aerea, è stato nominato Comandante della Squadra Aerea. Responsabile della formazione e addestramento del personale dell’Aeronautica Militare, ha guidato una struttura articolata su 9 reparti operativi e 8 istituti di formazione, con oltre 5.000 dipendenti e più di 100 aeromobili.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di comando in Italia e all’estero, tra cui quello di Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze. Pilota con oltre 3.000 ore di volo su F-104 e Tornado, ha partecipato alle principali operazioni NATO nei Balcani. Laureato in Scienze Aeronautiche e Scienze Politiche, ha conseguito master in strategia militare sia in Italia che negli Stati Uniti.

Generale di Corpo d’Armata Gianluca Carai

Il Generale di Corpo d’Armata Gianluca Carai ha iniziato la carriera presso la Scuola Militare Nunziatella e successivamente l’Accademia Militare di Modena. Ufficiale dei paracadutisti della Brigata Folgore, ha comandato unità di fanteria in Sardegna, fino alla guida della Brigata Sassari.

A livello internazionale, ha partecipato a numerose missioni: Somalia, Bosnia, Libano, Albania e Afghanistan, sia come comandante operativo sia in ruoli di collegamento e pianificazione. Ha completato percorsi formativi superiori in Spagna e Francia, ed è stato responsabile per lo sviluppo capacitivo e finanziario presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e della Difesa.

Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi

Il Generale Claudio Domizi, dei Carabinieri, è attualmente Comandante della Scuola Ufficiali dell’Arma. In precedenza ha guidato il Gruppo Carabinieri di Napoli, il Comando Provinciale di Messina e la Legione Emilia-Romagna. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Capo del I Reparto del Comando Generale dell’Arma.

La sua carriera si è contraddistinta per l’impegno nel comando territoriale e nella formazione degli ufficiali, elementi fondamentali per la struttura e il funzionamento dell’Arma.

Generale di Squadra Aerea Giovanni Balestri

Il Generale Giovanni Balestri, classe 1967, già a capo della 3ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare ed attualmente nuovo Sottocapo di S.M.A.. Si è arruolato nel 1986 frequentando l’Accademia Aeronautica e ha conseguito il brevetto di pilota militare nel 1990.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di comando al 4° Stormo di Grosseto e al 20° Gruppo Addestramento Operativo, ha partecipato al programma internazionale JSF sia negli Stati Uniti sia presso il Segretariato Generale della Difesa. Ha accumulato oltre 2.700 ore di volo su diversi velivoli da caccia, tra cui Eurofighter e F-104.

Ammiraglio di Squadra Gianfranco Annunziata

L’Ammiraglio di Squadra Gianfranco Annunziata ha alle spalle una lunga carriera nella Marina Militare. Dopo l’Accademia Navale di Livorno, ha conseguito la laurea in Scienze Marittime e Navali. Ha comandato unità navali di primo piano, tra cui la fregata Scirocco e il cacciatorpediniere Andrea Doria, partecipando a operazioni internazionali come UNIFIL II e EUNAVFOR ATALANTA.

Ha ricoperto ruoli di stato maggiore, tra cui Capo Ufficio Politica Navale e Strategia Marittima, fino all’incarico attuale di Vice Capo di Gabinetto per la Politica Militare al Ministero della Difesa.

