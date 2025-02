Difesa: proroga dello scivolo per il collocamento in ausiliaria dei militari

La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha emanato le disposizioni per la cessazione anticipata dal servizio e il collocamento in ausiliaria per il 2025, delineando un quadro completo delle opportunità per Ufficiali e Marescialli delle Forze Armate italiane.

Contingenti e Requisiti

Il decreto ministeriale in via di perfezionamento stabilisce un contingente di 32 Ufficiali, di cui 16 posizioni riservate a Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti, e 75 Marescialli. I candidati devono soddisfare uno dei seguenti requisiti: 35 anni di anzianità contributiva e minimo 58 anni di età al 31 dicembre 2024, oppure 41 anni di anzianità contributiva al 30 settembre 2024.

Procedura di Domanda e Scadenze

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale concorsi online del Ministero della Difesa (www.difesa.it o https://concorsi.difesa.it) entro il 1° marzo 2025. L’accesso richiede autenticazione tramite SPID o CIE. I candidati possono indicare come data di congedo un periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

Benefici e Trattamento Economico

Il collocamento in ausiliaria garantisce il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita equivalenti a quelli spettanti al raggiungimento dei limiti di età, includendo aumenti periodici e avanzamenti di classe stipendiale. Gli interessati devono dichiarare la disponibilità a prestare servizio come richiamati nel proprio Comune o Provincia di residenza.

Esclusioni e Limitazioni

Sono esclusi dalla procedura i militari giudicati permanentemente non idonei al servizio militare in modo parziale e gli Ufficiali in aspettativa per riduzione quadri. Il personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto non può accedere al beneficio.

Iter Procedurale e Documentazione

I Comandi di appartenenza devono verificare le domande e trasmettere alla Direzione Generale la documentazione completa, inclusi:

Prospetto riepilogativo dei servizi contributivi

Copia aggiornata dello stato di servizio

Attestazione di assenza di procedimenti pendenti per aggravamento infermità

Scheda notizie per la Banca Dati del personale in ausiliaria

Criteri di Selezione

In caso di domande superiori ai posti disponibili, verranno stilate liste di priorità interforze basate su anzianità anagrafica e, a parità, anzianità di grado. La licenza maturata dovrà essere fruita entro il termine di cessazione e non potrà essere monetizzata, salvo casi specifici.

Per garantire trasparenza e efficienza, il Ministero ha predisposto un sistema di comunicazioni attraverso il portale, con aree pubbliche e private per gli aggiornamenti sulla procedura.

La Posizione del SIULM: Necessità di Ampliamento e Maggiori Tutele

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SIULM) ha espresso una posizione articolata sulla misura. Pur accogliendo favorevolmente la proroga dello scivolo, il sindacato evidenzia criticità significative nei numeri previsti: 75 posti per i Marescialli e 32 per gli Ufficiali appaiono insufficienti rispetto alle reali esigenze di turnover del personale militare. Il SIULM propone l’estensione della misura fino al 2033 e l’ampliamento dell’Aspettativa per Riduzione Quadri (ARQ) anche al personale non dirigente. Di particolare rilevanza la richiesta di includere i ruoli dei Sergenti e dei Graduati, attualmente esclusi da queste opportunità di flessibilità in uscita. “L’estensione dello scivolo e dell’ARQ a tutte le categorie rappresenterebbe un significativo passo avanti verso una maggiore equità tra le diverse componenti delle Forze Armate,” sottolinea il sindacato, che si impegna a perseguire questi obiettivi per garantire una gestione più efficace e inclusiva del personale militare. La proposta mira a bilanciare le esigenze organizzative con le aspirazioni professionali di tutti i militari, riconoscendo il loro contributo al servizio del Paese.